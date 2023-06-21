فوائد عصير القصب وأضراره وكم سعر حراري في الكوب الواحد

يعرف عصير القصب بفوائده العديدة، فهو غني بمضادات الأكسدة التى تساعد في تدمير الجذور الحرة المسببة للأمراض الخطيرة مثل السرطان، وإصلاح تلف الحمض النووي، ويعالج الضعف والارهاق، وتقوية المناعة، ومساعدة الجسم فى الشفاء من العدوى. لذا سنقوم فيما يلي بذكر فوائد عصير القصب وعدد السعرات الحرارية في كل كوب.



أضرار عصير القصب

ويعتبر عصير القصب من المشروبات اللذيذة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها، بالأخص خلال فصل الصيف نظرا لمذاقه الشهي. كما يساعد على التخلص من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ويتمتع عصير القصب بالعديد من الفوائد الصحية فهو مصدر لمضادات الأكسدة، والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها جسم الإنسان، ولكن على الرغم من ذلك لا يعلم البعض أن هناك مخاطر تؤثر على الصحة عند الإفراط في تناول عصير القصب.

ويحذر العلماء و الأطباء من تناوله بشكل يومي حتى تتجنب هذه الأضرار، والتي تحدث للجسم عند الإفراط في تناول عصير القصب، ومن أبرزها :

اكتساب سعرات حرارية :

يحتوي عصير قصب السكر على عدد أكبر من السعرات الحرارية ، حوالي 270 سعرة حرارية ، وحوالي 100 جرام من السكر، لذلك ينصح الأطباء بكوب واحد من عصير قصب السكر في الأسبوع.

الالتهابات :

غالبًا لا يغسل بائعو قصب السكر ويضعونه في الماكينة لاستخراج العصير، هذه العملية غير الصحية يمكن أن تجعل العصير غير صحي، وذلك لأنه يمزج مبيدات الآفات والبكتيريا في كوب العصير ويمكن أن يجعلك تمرض بسرعة كبيرة.

الإصابة بالأرق :

يعتقد أن عصير قصب السكر يحتوي على مادة البوليكوسانول، قد يسبب هذا المركب مشاكل صحية خفيفة في الجسم، يمكن أن يؤدي استهلاكه إلى الإصابة بالأرق .

تخفيف من كتلة الدم :

ويمكن أن يؤدي البوليكوسانول الموجود في عصير قصب السكر إلى ترقق الدم، لذا فإن قصب السكر يمنع الدم من التسبب في الجلطات ، مما يؤدي إلى نزيف مفرط من الجسم، لذلك لا تتناول عصير قصب السكر إذا كنت تتناول أي دواء سيولة للدم .

عصير القصب



فوائد عصير القصب

ومن ابرز فوائد عصير القصب للجسم، أنه يجعله أكثر صحة ونشاط، وذلك على الرغم من انخفاض سعره إلا أنه يحتوى على عدد كبير من العناصر الغذائية المهمة التى تساعد فى الوقاية من الأمراض وعلاج بعضها.

ولكن يجب تناول عصير القصب بكميات معتدلة، ويعتبر عصير القصب من أفضل المشروبات التى تمنح الجسم الطاقة والنشاط، حيث يحتوي على كميات كبيرة من الجلوكوز بالإضافة إلى المعادن.

ويرجع سر فوائد عصير القصب لاحتواءه على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم التى تمنح الانسان الطاقة والانتعاش والحيوية ، كما يحتوي قدرا كبيرا من الماء الذى يعوض الجسم كمية السوائل التى تم فقدها أثناء التمرين.

ويحتوي عصير القصب على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، إلا أن هذا العصير يعزز عملية الأيض أو التمثيل الغذائى وحرق الدهون، ويساعد في عملية إزالة السموم في الجسم ، كما أنه يزود جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية.

عصير القصب



فوائد عصير القصب للكلى

وقد يساعد فوائد عصير القصب للكلي في التخلص من الأملاح الزائدة؛ حيث أن بعض الاطباء يرون فى هذا الامر بعض المخاطر.

وتكمن فوائد عصير القصب للكلى في تحسين وظائف الكلى ومساعدة الجسم على التخلص من السموم وزيادة إدرار البول.

ولكن لايجب تناوله للتخلص من حصوات الكلى دون استشارة الطبيب واجراء الفحوصات اللازمة لأنه قد يتسبب فى الاصابة بمضاعفات خطيرة، خاصة أن تناول عصير القصب عند وجود حصوات كبيرة فانه يحركها من مكانها، لكنها فى نفس الوقت لا تستطيع الخروج من الجسم بسبب كبر حجمها.



عصير القصب على الريق

وقد يساعد تناول عصير القصب على الريق في إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات منها الكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والبروتينات، والكربوهيدرات، بالإضافة إلى أنه يحتوي على المواد المضادة للأكسدة.

يساعد شرب عصير القصب على الريق في العديد من الفوائد غير المتوقعة، والتي من أبرزها ما يلي:

_ علاج حالات الجفاف

_ تعزيز مستوى البروتين في الجسم

_ علاج التهاب المسالك البولية.

يساعد على التخلص من حصى الكلى.

_ تحسين أداء الكلى.

- يساعد على مكافحة التعب والجفاف في الجسم.

- يساعد على تعزيز البلازما في الجسم.

- يساعد على تحسين حركة الأمعاء، ويخفف من الإصابة بالإمساك.

- يساعد على أن تبقى نسبة السكر بالدم منخفضة وخصوصًا لدى المصابين بمرض السكر.

- يساعد على منع تسوس الأسنان.

- يساعد على إبطاء نمو الخلايا السرطانية في الجسم.

- يساعد على تحسين مستوى الحديد في الجسم، وخصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.

- يساعد في علاج مشكلة زيادة الوزن.

عصير القصب

لماذا يسود عصير القصب

ويتغير لون عصير القصب بعد دقائق من عصره؛ حيث أن عصير قصب السكر ؛ حيث ينتج عن عصر أعواد نبات قصب السكر بواسطة مكابس أو عصارات ضغط واستخلاص العصارة منها.

ويعتبر عصير القصب من المشروبات التي يجب أن تشرب طازجة لأنه سريع الأكسدة ويتحول إلى كحول إيثيلي.

وهناك مدة صلاحية لعصير القصب؛ حيث يمكن بعدها أن يصبح سام وغير صالحة للشرب ؛ عند تخزينه لأكثر من 20 دقيقة ، يتأكسد قصب السكر ، وقد يكون هذا ضارًا جدًا لجسمك.

وقد تعمل الأكسدة مثل السم وتسبب في مشاكل بالمعدة المختلفة. لذلك ، فإن عصير قصب السكر الطازج هو الأكثر أمانًا لاستهلاك قصب السكر.

عصير القصب



كم سعر حراري في كوب عصير القصب

يحتوي الكوب الواحد من عصير القصب 240 ملليلتر)؛ حيث ان السعرات الحرارية 183 سعر حراري، ويحتوي على 50 جرام من السكريات، 0.2 جرام من البروتين، ويحتوي على 0.5 جرام من الدهون، من 0 إلى 13 جرام من الألياف.

ويحتوي عصير القصب على الفيتامينات والمعادن التالية، مثل: الحديد، الريبوفلافين، والثيامين، وفيتامين ب1. والمغنسيوم.

وهناك فوائد قصب السكر العديدة فهو غني بمضادات الأكسدة التى تساعد في تدمير الجذور الحرة المسببة للأمراض الخطيرة، مثل السرطان، وإصلاح تلف الحمض النووي، ويعالج الضعف والارهاق، وتقوية المناعة، ومساعدة الجسم فى الشفاء من التهابات المسالك البولية، وتحسين صحة اللثة والفم.

مصدر الخبر من مواقع bebodywise، organic facts، NDTV، webmd.