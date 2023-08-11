عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش هتحتاج خلع أو حشو تانى .. اختراع مادة تعيد نمو الأسنان

إعادة نمو الأسنان
إعادة نمو الأسنان

قام  فريق من معهد البحوث الطبية في مستشفى كيتانو في اليابان باكتشاف مادة تساعد في إعادة نمو الأسنان وكان الهدف في البداية مساعدة الأشخاص المصابين بقصور الأسنان.

ووفقا لمجلة sciencealert قصور الأسنان مرض وراثي نادر تمنع نمو الأسنان بالطريقة الطبيعية ويستهدف العلاج في البداية الأطفال الصغار المصابين بهذه الحالة

دوخة شديدة من غير سبب.. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض

غير مشهور.. نوع زيت يخفف الألم والصداع أقوى من المسكنات

وبعد التجارب التى أجراها الباحثون وجودوا أن هذه المادة يمكن استخدامها للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الأسنان الشائعة

وتعتمد فكرة الدواء الجديد الذي يعيد نمو الأسنان على رابط بين جين معين يسمى "USAG-1" الخلص بتحفيز نمو الأسنان في الفئران.

اكتشف الأطباء جسما مضادا يمكنه منع نشاط USAG-1 بأمان في الفئران والقوارض دون التسبب في أي آثار جانبية، ما يؤدي إلى تحفيز نمو الأسنان.

ويقوم الأطباء حاليا بدراسة إذا كان يمكن التحكم في التفاعلات الكيميائية نفسها لدى البشر وإعادة نمو الأسنان.

ووفقا لموقع سبوتنيك فقد أكد الباحثون أن علاج الأجسام المضادة الجديد لـUSAG-1 كان  فعال جدا فى تجديد الأسنان لدى الفئران والقوارض، بل الأدلة المبدئية تشير إلى أنه سيكون طفرة في علاج تشوهات الأسنان عند البشر.

الاسنان مشاكل الأسنان نمو الأسنان إعادة نمو الأسنان إعادة نمو الأسنان من جديد مادة تعيد نمو الأسنان دواء جديد علاج جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

السجل الجنائى للإخوانى الهارب محمد ناصر

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

فلوسي يا حرامي .. زوجة سعد الصغير تثير الجدل برسالة غامضة

موضوعات متعلقة

الإفتاء: لابد من تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

ماذا يفعل من حبسه عذر أو نام عن صلاة العيد في الساحات؟

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعلن مصرع جميع طاقم الغواصة المفقودة

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

دعاء ثاني يوم من ذي الحجة .. يفتح لك الأبواب المغلقة

تكبيرات عيد الأضحى 2023 .. الإفتاء توضح صيغتها ووقتها

ترشيحاتنا

أول تعليق قطري على الصفقة بين إيران وأمريكا

محمد صلاح يختار تشكيلته في لعبة فانتازي بـ البريميرليج

صفقة تونسية جديدة في الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

السر فيه .. روسيا تكشف مطلب أوكرانيا لفتح طريق السلام

خطيب المسجد الحرام : بقاء المرء في الدنيا محدود| والانتقال إلى الآخرة قريب

ماذا حدث لإمام الحرم المكي؟ بيان عاجل عن حالة ماهر المعيقلي الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 100 مليون جنيه.. حكاية أغلى إبريق شاي في العالم

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن أعراض خطيرة تنذر بالأزمة القلبية

احترس.. الحرارة الشديدة تدمر الصحة العقلية والنفسية

الكسل يؤدي لكارثة.. تحذير هام من جمال شعبان

فيديو

مش بـ 1000 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

محدش ينزل البحر | تحذير من الأرصاد ومفاجأة في درجات الحرارة

فرجت عليه الشارع.. ردود فعل النجمات مع المتحرشين| بعضها مفاجئ

صوت ملائكي.. طفل يبهر رواد مول شهير في حب المصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ