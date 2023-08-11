مش هتحتاج خلع أو حشو تانى .. اختراع مادة تعيد نمو الأسنان

قام فريق من معهد البحوث الطبية في مستشفى كيتانو في اليابان باكتشاف مادة تساعد في إعادة نمو الأسنان وكان الهدف في البداية مساعدة الأشخاص المصابين بقصور الأسنان.

ووفقا لمجلة sciencealert قصور الأسنان مرض وراثي نادر تمنع نمو الأسنان بالطريقة الطبيعية ويستهدف العلاج في البداية الأطفال الصغار المصابين بهذه الحالة

وبعد التجارب التى أجراها الباحثون وجودوا أن هذه المادة يمكن استخدامها للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الأسنان الشائعة

وتعتمد فكرة الدواء الجديد الذي يعيد نمو الأسنان على رابط بين جين معين يسمى "USAG-1" الخلص بتحفيز نمو الأسنان في الفئران.

اكتشف الأطباء جسما مضادا يمكنه منع نشاط USAG-1 بأمان في الفئران والقوارض دون التسبب في أي آثار جانبية، ما يؤدي إلى تحفيز نمو الأسنان.

ويقوم الأطباء حاليا بدراسة إذا كان يمكن التحكم في التفاعلات الكيميائية نفسها لدى البشر وإعادة نمو الأسنان.

ووفقا لموقع سبوتنيك فقد أكد الباحثون أن علاج الأجسام المضادة الجديد لـUSAG-1 كان فعال جدا فى تجديد الأسنان لدى الفئران والقوارض، بل الأدلة المبدئية تشير إلى أنه سيكون طفرة في علاج تشوهات الأسنان عند البشر.