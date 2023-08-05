غير مشهور.. نوع زيت يخفف الألم والصداع أقوى من المسكنات

يعد زيت النعناع من أرخص المواد العطرية التي تمتلك فوائد صحية خارقة في الوقاية من الأمراض وعلاجها

ووفقا لما جاء فى موقع "Dr.Axe " نعرض أهم استخدامات وفوائد

زيت النعناع

يخفف آلام العضلات والمفاصل

فزيت النعناع الأساسي هو مسكن طبيعي فعال للغاية ومريح للعضلات، كما أن له خصائص تبريد وتنشيط ومضادة للتشنج.

أظهرت دراسة أخرى أن زيت النعناع المطبق موضعيًا له مزايا تخفيف الآلام المرتبطة بالألم العضلي الليفي ومتلازمة الألم الليفي العضلي ووجد الباحثون أن زيت النعناع والأوكالبتوس والكابسيسين والمستحضرات العشبية الأخرى قد تكون مفيدة لأنها تعمل كمسكنات موضعية.

لاستخدام زيت النعناع لتسكين الآلام ، ما عليك سوى وضع قطرتين إلى ثلاث قطرات موضعيًا على المنطقة المعنية ثلاث مرات يوميًا ، أو إضافة خمس قطرات إلى حمام دافئ مع ملح إبسوم أو جرب فرك العضلات محلي الصنع

يعد الجمع بين النعناع وزيت اللافندر أيضًا طريقة رائعة لمساعدة جسمك على الاسترخاء وتقليل آلام العضلات.

علاج صداع التوتر

زيت النعناع مفيد بشكل خاص في تخفيف صداع التوتر، وتشير إحدى التجارب السريرية إلى أنه يعمل مثل عقار الاسيتامينوفين .

علاج الجيوب الأنفية والمشاكل التنفسية

يمكن أن يساعد العلاج العطري بالنعناع على فك انسداد الجيوب الأنفية وتوفير الراحة من الحلق المحتقن. يعمل كطارد منعش للبلغم ، مما يساعد على فتح المسالك الهوائية وإزالة المخاط وتقليل الاحتقان.

كما أنه من أفضل الزيوت العطرية لنزلات البرد والإنفلونزا والسعال والتهاب الجيوب الأنفية والربو والتهاب الشعب الهوائية وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

تشير الدراسات المعملية إلى أن المركبات الموجودة في زيت النعناع لها خصائص مضادة للميكروبات والفيروسات ومضادة للأكسدة ، مما يعني أنها قد تساعد أيضًا في مكافحة الالتهابات التي تؤدي إلى أعراض تشمل الجهاز التنفسي.

امزج زيت النعناع مع زيت جوز الهند وزيت الأوكالبتوس لعمل فرك بخاري منزلي

يمكنك أيضًا نشر خمس قطرات من النعناع أو وضع قطرتين إلى ثلاث قطرات موضعيًا على الصدغ والصدر والرقبة.

تخفيف الحساسية الموسمية

زيت النعناع فعال للغاية في إرخاء العضلات في الممرات الأنفية والمساعدة في إزالة الأوساخ وحبوب اللقاح من الجهاز التنفسي خلال موسم الحساسية. يعتبر من أفضل الزيوت العطرية للحساسية لما له من خصائص مقشعة ومضادة للالتهابات ومنشطة.

وجدت دراسة معملية نشرت في المجلة الأوروبية للبحوث الطبية أن مركبات النعناع أظهرت فعالية علاجية محتملة لعلاج الاضطرابات الالتهابية المزمنة ، مثل التهاب الأنف التحسسي والتهاب القولون والربو القصبي.

للمساعدة في تخفيف أعراض الحساسية الموسمية باستخدام منتج DIY الخاص بك ، قم بتوزيع زيت النعناع وزيت الأوكالبتوس في المنزل ، أو ضع قطرتين إلى ثلاث قطرات من النعناع موضعياً على صدغك وصدرك وظهر رقبتك.

يزيد الطاقة ويحسن أداء التمرين

للحصول على بديل غير سام لمشروبات الطاقة غير الصحية ، خذ بضع روائح من النعناع. يساعد على زيادة مستويات الطاقة لديك في الرحلات الطويلة ، في المدرسة أو في أي وقت آخر تحتاجه "لحرق زيت منتصف الليل".

تشير الأبحاث إلى أنه قد يساعد أيضًا في تحسين الذاكرة واليقظة عند استنشاقه. يمكن استخدامه لتحسين أدائك البدني ، سواء كنت بحاجة إلى دفعة صغيرة أثناء التدريبات الأسبوعية أو كنت تتدرب على حدث رياضي.

بحثت دراسة نشرت في مجلة Avicenna Journal of Phytomedicine في آثار تناول النعناع على أداء التمرين. تم تقسيم ثلاثين من طلاب الكلية الأصحاء بشكل عشوائي إلى مجموعتين تجريبية وضابطة. تم إعطاؤهم جرعة واحدة عن طريق الفم من زيت النعناع العطري ، وأخذت قياسات على معاييرهم الفسيولوجية وأدائهم.

لاحظ الباحثون تحسينات كبيرة في جميع المتغيرات المختبرة بعد تناول زيت النعناع. أظهر المشاركون في المجموعة التجريبية زيادة كبيرة ومتزايدة في قوة قبضتهم ، والقفز العمودي والقفز الطويل.

أظهرت مجموعة زيت النعناع أيضًا زيادة كبيرة في كمية الهواء الخارج من الرئتين ، ومعدل تدفق التنفس الذروة ومعدل تدفق الزفير الذروة، ويشير هذا إلى أن النعناع قد يكون له تأثير إيجابي على عضلات الشعب الهوائية الملساء.

لتعزيز مستويات الطاقة لديك وتحسين التركيز بزيت النعناع ، خذ قطرة أو قطرتين داخليًا مع كوب من الماء ، أو ضع قطرتين إلى ثلاث قطرات موضعيًا على صدغك وظهر رقبتك.

