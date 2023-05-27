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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

كواليس أصعب عملية أسنان بسبب نوى الزيتون

طبيب
طبيب

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطبيب الأسنان يكشف فيه كواليس أصعب عملية جراحية لمريض بسبب تناوله المخلل.

عملية جراحية بسبب أكل الزيتون

الأمر قد يبدو غريبا، لكن تناول الفيديو المتداول، على منصة إنستجرام، كواليس هذه الجراحة الغريبة، وقال الدكتور محمد جمعان أنه استقبل مريض كُسرت واحدة من أسنانه أثناء تناوله الزيتون.

وتابع أن المريض - لم يذكر اسمه - اعتاد على تناول الزيتون المُعلب، لكن هذه المرة تفاجأ بوجود نوى داخله، ونظرا لإصابته بضعف عام في الأسنان، تحطمت واحدة من أسنانه.

وتحطم نصف السن المتضرر بشكل طولي، واستعرض الطبيب تفاصيل دراسة تبرهن على صحة حديثه بأن الزيتون واحد من 5 أطعمة صادمة تضر بصحة الأسنان ورغم ذلك يتناولها الجميع دون معرفة بخطورتها.

5 أطعمة غير متوقعة تدمر الأسنان

هذه الأطعمة من بينها مشروب الكركم المنتشر في الدول العربية والهند وهو مزيج من الحليب والكركم إلى أنه يجعل الأسنان ذات صبغة باللون الأصفر.

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وقال الطبيب محمد جمعان أنها بالفعل تصبغ الأسنان باللون الأصفر، وحال وجود قشرة فإن لونها يتغير.

لكن الغريب هو تحذيره من الزيتون، فرغم أنه غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات، لكن أكل الزيتون مع وجود النوى بداخله قد يؤدي إلى كسر الأسنان، وهو ما حدث بالفعل مع المريض.

بالإضافة إلى الحلوى الغنية بالسكر، ولا تكمن الخطورة في السكر فقط، ولكن بسبب قوام الحلوى صعب المدغ، وأنها مطاطية فتلتصق بالأسنان مدة أطول، ويقول: "من الممكن أن تؤثر على الحشوات أو تيجان الأسنان".

وأشار إلى المقرمشات المقلية، باعتبارها تمثل خطورة على الأسنان أيضا، وتصيبه بتسوس الأسنان مع مرور الوقت.

الاسنان أطعمة تدمر الأسنان

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