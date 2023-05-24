أسنان سمكة قرش تصدم العالم.. عمرها 40 مليون سنة| شاهد

عثر علماء روس على أسنان سمكة قرش عملاقة يعود عمرها إلى أكثر من 40 مليون عام في كشف اعتبره البعض تاريخي.





وكشف عالم الأحافير الروسي أنطون ماسلنّيكوف في تصريح صحفي أن علماء يعملون بمنطقة تيومين بغرب سيبيريا عثروا على بقايا أسنان سمكة قرش عملاقة من جنس Cetorinus Maximus بمحجر «كيشتيرلينسكي» بحسب ما نشرته الصحافة الروسية.

وأوضح ماسلنيكوف «ان العلم يثق بالحقائق فقط، وهناك حقيقة ثابتة وها هي، دعنا ننطلق من هذا الأمر. اكتشاف هذا القرش هو أولا في حد ذاته الأول في منطقتنا، ومن هنا يأتي استنتاج يفيد بأنه كان لديها هنا قاعدة علفية كافية، ونظام درجة حرارة يناسبها أيضا.

ومن الممكن وصف النظام البيئي القديم للمنطقة بمزيد من التفصيل.

وثانيا إن اكتشافات أسماك القرش نفسها نادرة جدا، وهي أكثر شيوعا في الصخور اللاحقة جيولوجيا من عصر الأوليغوسين، وهذا عصر الأيوسين، وهو أقدم من الأوليغوسين.

فاكتشافها في العصر الأيوسيني هو أكثر تميزا».