ضيق تنفس.. مصرع صبية في الدقهلية ابتلعت سمكة حية

لقيت صبية مصرعها بمدينة المطرية بالدقهلية إثر إصابتها بضيق فى التنفس عقب ابتلاعها سمكة حية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية بوصول طفلة 6 شهور جثة هامدة متأثرة باصابتها بضيق فى التنفس بإدعاء ابتلاع سمكه حية.



وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع طفلة تدعي "مليكة محمد كامل حيث تبين أنها ابتلعت سمكة حية وحاول أطباء المستشفى إسعافها إلا أنها كانت قد وصلت بعد وفاتها وتبين حدوث ضيق تنفس أدى إلى هبوط في الدورة الدموية والتنفسية، مما أدي إلي وفاتها على الفور، وتم نقلها إلي المشرحة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .