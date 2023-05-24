حلول فورية لمشكلات أصحاب الهمم عبر مُلتقى قادرون باختلاف في شمال سيناء

أعلن الدكتور حاتم سلامة، أستاذ الأدب الإنجليزي رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش وأمين مُتحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، أن مُلتقى قادرون باختلاف في شمال سيناء تواصل مع وكلاء وزارات التموين ، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والقُوى العاملة، ومدير التأمينات والمعاشات لعرض استفسارات ومشكلات أصحاب الهمم من مُختلف الإعاقات.

المشكلات المطروحة؛

وأوضح "سلامة"، أن أماني رسلان وكيل وزارة التموين بالمحافظة استقبلت أصحاب الهمم بمكتبها ، وتفاعلت مع المشكلات المطروحة ووعدت برفع المشكلات إلى وزير التموين.

من جانبه أجاب الشيخ محمود مرزوق وكيل وزارة الأوقاف على كافة ما عُرِض على فضيلته من استفسارات مُعربًا عن استحسانه لهذا المُلتقى.

وأكّد علي غيط مدير مديرية التضامن الاجتماعي أن مشكلات وقضايا أصحاب الهمم على رأس الأولويات وأن جميع وحدات وإمكانات التضامن الاجتماعي مُسخرة لخدمتهم.

وأشار أ. محمد سالم مدير مديرية القوى العاملة إلى أن محافظة شمال سيناء من أكثر المحافظات تطبيقًا لنسبة الـ5% تعيينات وأنه على أصحاب الهمم الراغبين في العمل التسجيل بقاعدة البيانات من خلال مكاتب العمل على مستوى المحافظة.

وبالنسبة للتأمينات والمعاشات فقد استقبل وليد السيد مدير التأمينات والمعاشات أصحاب الهمم بمكتبه وقام على الفور بحل مشكلاتهم المتعلقة بالجمع بين الراتب والمعاش المُستحق.

يُذكر أن مُلتقى قادرون باختلاف بشمال سيناء تم إنشاؤه مطلع مايو الجاري ليكون نافذةً على مشكلات وقضايا أصحاب الهمم بشمال سيناء، كما يُذكر أيضًا أن د. حاتم سلامة من أصحاب الهمم فاقدي البصر وأنه مُرشح لمنصب نائب رئيس جامعة العريش لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتم اختياره مؤخرًا أمينًا لمُتحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء.

