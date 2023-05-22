جمع العينات .. التجهيز لبدء الاستزراع السمكي في أم شيحان بشمال سيناء

نفذ فريق عمل متخصص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، زيارة علمية بحثية إلى مزرعة أم شيحان السمكية ، ومنطقة سد الروافعه ، بمحافظة شمال سيناء .

تأتي الزيارة على خلفية زيارة اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات إلى المواقع الإنتاجية التابعة للجهاز بمحافظة شمال سيناء الشهر الماضي ، والتي طالب خلالها بسرعة العمل على إعادة تشغيل مزرعة أم شيحان السمكية.

ضم الفريق كلا من المهندس طارق عبد الحميد القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات ، والدكتورة أسماء عبد السميع مدير عام إدارة البحوث ، والدكتورة هبة صالح مدير عام الإدارة العامة للتغذية ، والدكتورة ابتهال أحمد كيميائي بإدارة البحوث.

جمع عينات:

تفقد فريق العمل مزرعة أم شيحان السمكية ، و تم جمع عينات لجميع مراحل تشغيل المحطة المختلفة ، وأجريت التحاليل اللازمة لتحديد خصائص المياه ، وتم تقديم الإرشادات التي تعمل على رفع الإنتاجية وتحقق الاستغلال الأمثل للموارد.

وقد أشاد فريق العمل بالجهود المخلصة التي يبذلها طاقم تشغيل المزرعة ، وإصرارهم على تشغيل المزرعة رغم التحديات التي تواجههم .

وجار التنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز لتوفير كميات الزريعة و الأعلاف اللازمة لبدء الاستزراع بالمزرعة.

وعقب الزيارة ، تفقد الفريق منطقة سد الروافعة والأراضى الزراعية المحيطة والتي تتخذ من صرف المزرعة مصدرًا للرى.

