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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمع العينات .. التجهيز لبدء الاستزراع السمكي في أم شيحان بشمال سيناء

زيارة بحثية لمزرعة
زيارة بحثية لمزرعة أم شيحان السمكية

نفذ  فريق عمل متخصص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، زيارة علمية بحثية إلى مزرعة  أم شيحان السمكية ، ومنطقة سد الروافعه ،  بمحافظة شمال سيناء .

تأتي الزيارة على خلفية زيارة اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات إلى المواقع الإنتاجية التابعة للجهاز بمحافظة شمال سيناء الشهر الماضي ، والتي طالب خلالها بسرعة العمل على إعادة تشغيل مزرعة أم شيحان السمكية.

ضم الفريق  كلا من المهندس طارق عبد الحميد القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات ، والدكتورة أسماء عبد السميع مدير عام إدارة البحوث ، والدكتورة هبة صالح مدير عام الإدارة العامة للتغذية ، والدكتورة ابتهال أحمد كيميائي بإدارة البحوث.

 

 جمع عينات:

تفقد فريق العمل مزرعة أم شيحان السمكية ، و تم  جمع عينات لجميع مراحل تشغيل المحطة المختلفة ، وأجريت التحاليل اللازمة لتحديد خصائص المياه ،  وتم تقديم الإرشادات التي  تعمل على رفع الإنتاجية وتحقق الاستغلال الأمثل للموارد.

وقد أشاد فريق العمل بالجهود المخلصة التي يبذلها طاقم تشغيل المزرعة ، وإصرارهم على تشغيل المزرعة رغم التحديات التي تواجههم . 

وجار التنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز لتوفير كميات الزريعة و الأعلاف اللازمة لبدء الاستزراع بالمزرعة.

وعقب الزيارة ، تفقد الفريق منطقة سد الروافعة والأراضى الزراعية المحيطة  والتي تتخذ من صرف المزرعة مصدرًا للرى.
 

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