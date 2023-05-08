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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التضامن: تمكين القيادات الشبابية بسيناء من ممارسة وصنع القرار

فرق الشباب المشاركة
فرق الشباب المشاركة في الاجتماع

تسعى مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء،  الى تمكين القيادات  الشبابية من ممارسة وصنع القرار، وذلك من خلال جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد، بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر فرع شمال سيناء. 

وفي هذا الصدد.. نظم  رئيس مجلس إدارة الجمعية لقاءا، مع القيادات الشبابية بفرع الهلال الأحمر المصري  بسيناء وعدد من المتطوعين من أعضاء الجمعية،  لمناقشة خطط الفرع ، وطرق تطويرها و العمل علي تنمية الفرق للخدمة المجتمعية.

 

حيث قدم الشباب جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد محافظة شمال سيناء، عروض تقديمية للإنجازات التى تحققت خلال الربع الماضى والخطط المستقبلية للربع القادم.

 

الدعم النفسي الاجتماعي

 

حيث قدمت العروض،  فرق الموارد البشرية و الدعم النفسي الاجتماعي، والإسعافات الأولية و غرفة العمليات والفريق الإعلامي صحة وسلامة وسبل المعيشة، وفريق كورونا.

 

واستمر اللقاء أكثر من ٣ ساعات فى جو من التفاعل والحيوية والنشاط من شباب فرع الهلال الأحمر.
و تم عرض عدد من التوصيات  و هي:
- عمل اجتماعات دورية  بالفرق بشكل دورى.
- زيادة قاعدة المتطوعين مع الأولوية للمناطق الأقل فى نسبة المتطوعين مثل وسط سيناء.
- استثمار المتطوعين فى مبادرات شبابية مجتمعية.
- الإعلان عن قصص النجاح والدروس المستفادة من مبادرات شباب الهلال على وسائل التواصل الاجتماعي.

سيناء الشباب القرار ممارسة القيادات

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