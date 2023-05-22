تنفيذ مبادرة معا للقمة لطلاب الثانوية العامة في شمال سيناء

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة شمال سيناء، تنفيذ مبادرة "معاً للقمة" لطلاب الثانوية العامة ،على مستوى مراكز المحافظة، لليوم الثاني على التوالي بمدينة العريش.

حيث شهد اليوم الثاني لتنفيذ مبادرة "معاً للقمة"، إقبال شديد من طلاب الثانوية العامة من مختلف المراكز، لحضور شرح منهج مادة اللغة الانجليزية، للمعلم أحمد صبيح، وبحضور عدد من أعضاء هيئة مكتب المحافظة وشباب الحزب.

الثالث الثانوي العام:

وتستمر فعاليات المبادرة طوال أيام الاسبوع وتشمل جميع المواد المقررة للصف الثالث الثانوي العام، بمدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد بقاعات مجهزة بجميع الوسائل التعليمية، بالتنسيق مع أمانات الاقسام التي تشملها المبادرة.

وقال يسري جاسر أمين التنظيم ، أن مبادرة "معاً للقمة" عبارة عن محاضرات مجانية لطلاب الثانوية العامة، برعاية حزب مستقبل وطن وبإشراف أمانة التعليم والبحث العلمي بقيادة حمزة رضوان..و إن الاقبال في تزايد بجميع المواد المُعلن عنها بمدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد .

وقال أن جميع الأساتذة المشاركين في المبادرة متطوعين بدون أي مقابل، وخلال المحاضرة تم توزيع مذكرات المراجعة النهائية لمادة اللغة الانجليزية على الطلاب الحاضرين.