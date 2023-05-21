عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء.. ندوات توعوية في الحسنة عن المهارات الحياتية وقيمة العمل

ندوات توعية للعاملين
ندوات توعية للعاملين بمجلس مدينة الحسنة

نفذت وحدة السكان بمدينة الحسنة التابعة لمحافظة شمال سيناء، ندوة توعوية بقاعة المؤتمرات بديوان عام المجلس والمدينة، بعنوان “القيم والمهارات الحياتية وقيمة العمل”، في إطار مبادرة “بالتعاون عدنا بالسلام نحيا وبالقيم نرتقي”.

حاضر في  الندوة، الشيخ أحمد عبد الفتاح، واعظ بإدارة الأوقاف بالحسنة، بحضور منسق الوحدة السكانية، وعدد كبير من العاملين ومديري الإدارات المعنية والمواطنين في مدينة الحسنة. 

وأشار الشيخ أحمد عبد الفتاح، إلى أهمية مشاركة الشباب في العمل التنموي والتطوعي بالمدينة، ما يساهم في زيادة الثقة بالنفس والإنتاج، كما يزيد أيضا من خبرات الشباب التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم المستقبلية وكذلك يزيد من تعزيز شعورهم بالإنتماء والمسؤولية المجتمعية لديهم ٠ 

 
قيم وحياة :


وقال رئيس مدينة الحسنة، إن الهدف من عقد اللقاءات توعية الشباب من كافة الأعمار والمراحل التعليمية ،  باعتبارهم فئة مهمة في إتخاذ القرارات الرشيدة بشأن الأسره لتحافظ علي تنميتها واستقرارها. 

وذلك تحت مظلة مبادرة قيم وحياة والتي تهدف إلى توعية المجتمع وخاصة أبناءنا من النشئ والشباب بالقيم الإنسانية والمجتمعية ورفع الوعي القيمي والأخلاقي ودفع عجلة الإنتاج تنفيذا لرؤية التنمية المستدامة.

 

الحسنة ندوات توعوية المهارات الحياتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

زقه من رقبته.. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانة معجب بحفل زفاف

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

شقيق محمد الأدنداني: مات حزنا على رحيل زوجته

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

ترشيحاتنا

ميدو يجدد اعتذاره لوزير الشباب والرياضة السابق

جومانا مراد: لست بحاجة لثنائية لأثبت نجاحي واسمي لوحده شباك تذاكر.. فيديو

بحضور صناع السينما.. ختام الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي

تحالف القوى السياسية في السودان: ندعو الجانبين المتحاربين إلى احترام الهدنة

زقه من رقبته.. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانة معجب بحفل زفاف

هل تجوز الأضحية بغير الأنعام مثل الطيور؟.. آراء الفقهاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليكي فريش.. ما علاقة محمد هنيدي بخناقة كنزي مدبولي وإياد الموجي؟

نقطوه بـ2 مليون.. قبيلة سعودية تقيم حفل زفاف أسطوري لشاب مصري

كتب كتاب 9 أسطر.. صور خطوبة طفلين تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

تكلفة بسيطة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ