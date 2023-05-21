شمال سيناء.. ندوات توعوية في الحسنة عن المهارات الحياتية وقيمة العمل

نفذت وحدة السكان بمدينة الحسنة التابعة لمحافظة شمال سيناء، ندوة توعوية بقاعة المؤتمرات بديوان عام المجلس والمدينة، بعنوان “القيم والمهارات الحياتية وقيمة العمل”، في إطار مبادرة “بالتعاون عدنا بالسلام نحيا وبالقيم نرتقي”.

حاضر في الندوة، الشيخ أحمد عبد الفتاح، واعظ بإدارة الأوقاف بالحسنة، بحضور منسق الوحدة السكانية، وعدد كبير من العاملين ومديري الإدارات المعنية والمواطنين في مدينة الحسنة.

وأشار الشيخ أحمد عبد الفتاح، إلى أهمية مشاركة الشباب في العمل التنموي والتطوعي بالمدينة، ما يساهم في زيادة الثقة بالنفس والإنتاج، كما يزيد أيضا من خبرات الشباب التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم المستقبلية وكذلك يزيد من تعزيز شعورهم بالإنتماء والمسؤولية المجتمعية لديهم ٠



قيم وحياة :



وقال رئيس مدينة الحسنة، إن الهدف من عقد اللقاءات توعية الشباب من كافة الأعمار والمراحل التعليمية ، باعتبارهم فئة مهمة في إتخاذ القرارات الرشيدة بشأن الأسره لتحافظ علي تنميتها واستقرارها.

وذلك تحت مظلة مبادرة قيم وحياة والتي تهدف إلى توعية المجتمع وخاصة أبناءنا من النشئ والشباب بالقيم الإنسانية والمجتمعية ورفع الوعي القيمي والأخلاقي ودفع عجلة الإنتاج تنفيذا لرؤية التنمية المستدامة.