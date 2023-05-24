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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطة لرفع كفاءة وتجميل الشوارع بقرى مركز الحسنة في شمال سيناء

خطة تجميل الشوارع
خطة تجميل الشوارع بقرى الحسنة

  
يواصل مركز ومدينة الحسنة ،محافظة شمال سيناء، تنفيذ خطة أعمال تطوير وتجميل الشوارع في  نطاق قرى مركز ومدينة الحسنة ،وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية بالمدينة، تنفيذا لقرارات أجتماع رؤساء  القري  بمركز الحسنة ،  لمتابعة إستكمال أعمال التطوير والتجميل الجارية داخل قرى مركز ومدينة الحسنة .

 

دهون أعمدة الإنارة :

 

وقد  شملت أعمال التطوير دهانات البلدورات والأرصفة وأعمدة الاناره بلون موحد  لإضفاء  شكل جمالي وحضاري ، وكذلك تم دهان وتجميل البلدورات.

 


حيث توجه محمد أحمد المغربي سكرتير عام مركز ومدينة  الحسنة محافظة شمال سيناء،  إلي قرية بغداد لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل الطرق والشوارع الرئيسية والميادين  بالقرية ، وذلك بحضور  محمد ابو زيد رئيس الوحده المحلية . 
 

وفي نفس السياق.. تواصل رئاسة مركز ومدينة الحسنة متابعة  موقف الكثبان الرملية على الطرق وذلك حرصاً على سلامة الجميع ومنعا لحدوث أى أزمات ، لصيانة  البنية الأساسية لشبكة الطرق بالحسنة  حفاظاً على المال العام ٠
 

 

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الحسنة خطه تجميل الشوارع قرى

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