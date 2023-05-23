محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

وجه الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها من الخطة الاستثمارية للمحافظة والإدارات المركزية في مختلف مراكز ومدن المحافظة ، وعدم التأخير فيها .

وشدد المحافظ ، خلال الاجتماع الذى عقد برئاسته ( اليوم ) بحضور ( اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ورؤساء مجالس المدن ومديرى التخطيط والإدارات المعنية .. بالإضافة إلى صبحية أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة ) على انهاء مشروعات الخطة قبل نهاية يونيو المقبل ، والاعداد لتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة لعام 2-23 / 2024 .. حيث يتم توزيع مخصصاتها طبقا لمطالب واحتياجات المدن والمراكز على مستوى المحافظة ، ومراعاة تنفيذ مشروعات الاستكمال لبعض المشروعات .

ضوابط تنفيذ الخطة:



وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بمشروعات الخطة الاستثمارية ، واتباع ضوابط تنفيذ الخطة .. موجها مجالس المدن بالانتهاء من الأعمال والمشروعات الموكلة إليها بعد حصولها على المبالغ والاعتمادات المالية اللازمة .

واستعرض المحافظ نسب التنفيذ في كافة المشروعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة المختلفة. مشيرا الى ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات خلال الفترة المتبقية من العام المالى الحالى .

وطالب المحافظ جميع رؤساء المراكز والمدن بالالتزام بالكتاب الدرطورى رقم 48 لسنة 2022 والالتزام بتنفيذ كل ما جاء فيه .

ومما يذكر أن اجمالى اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بلغت مليارا و١٢٣ مليونا و١١٢ ألف جنيه، حيث تم توزيعها على الديوان العام ومجالس المدن المختلفة وفى مختلف البرامج من كهرباء وطرق وتحسين بيئة وتدعيم وحدات محلية الى جانب الأمن والاطفاء والمرور .