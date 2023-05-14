أسبوع ثقافي جديد بمساجد شمال سيناء اليوم

تنفذ مديرية أوقاف محافظة شمال سيناء، فعاليات الأسبوع الثقافي بالمساجد في مختلف مدن المحافظة، في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

ينفذ الأسبوع الثقافي بمسجد المحطة ببئر العبد ضمن أنشطة وزارة الأوقاف الدعوية، والذى يبدأ من اليوم الأحد حتى يوم الأربعاء القادم.

صلاة العشاء:

وتعقد محاضرات الأسبوع الثقافي بعد صلاة العشاء مباشرةً، فى موضوعات عن:

(فروض الكفايات، حقوق ذوى القربى، الحقوق المتعلقة بالشركة، احترام الكبير) ، بمشاركة نخبة من قيادات المديرية والإدارات الفرعية، والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين .







