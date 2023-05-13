شمال سيناء .. غرق طالب أثناء نزوله للاستحمام في البحر بالعريش

لقي طالب مصرعه غرقا، أثناء نزوله للاستحمام في البحر علي شاطيء العريش بـمحافظة شمال سيناء، مساء اليوم السبت، وتم إخطار الأجهزة لتتولي التحقيق..حيث مازالت جهود البحث عن جثة الطالب مستمرة .

تعرض الطالب الى الغرق عقب نزوله للاستحمام في مياه البحر بمنطقة غرناطة ، الا أن التيارات المائية سحبته إلى الداخل.

ومازالت فرق الإنقاذ تبحث عن جثة الطالب حيث تفيد المعلومات انه طالب بالمرحلة الاعدادية من محافظة الإسماعيلية.



ويقود فريق الإنقاذ أيمن الصفران الذي وجه بضرورة توفير كشافات اضاءه للمساعدة في جهود البحث عن جثة الطالب بين الصخور وسط الأحجار المحيطة بالألسنة الممتدة داخل البحر.

حذر فريق الإنقاذ المواطنين من نزول البحر للاستحمام نظرا لوجود تيارات ودوامات المائية.