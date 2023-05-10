تركيب أعمدة الجهد المتوسط والمحولات الكهربائية للآبار بقرى شمال سيناء

يواصل مركز ومدينة نخل محافظة شمال سيناء ، تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات بقرى وتجمعات مركز نخل ،بتمويل من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٣م.، تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ.

وقال محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل محافظة شمال سيناء، ، إنه تم الإنتهاء من تركيب أعمدة الجهد المتوسط والمحولات الكهربائية ،ولوحات التشغيل للآبار الزراعية ومحطات المياه والصرف الصحي في مناطق التجمعات التنموية الجديدة بمناطق النثيله1، 2 مركز نخل.

التيار الكهربائي:

وأضاف سالم ، أنه تم توريد الأعمدة والمحولات لتجمع أبو رصاصة بقرية الخفجة، ومنطفة طويل الحامض ، وطيبة التمد.، وذلك لتوصيل التيار الكهربائي لهذه التجمعات.

أضاف أنه تم تسليم وحدات سكنية ل 25 مواطنا ممن تقدموا للحصول على مساكن، داخل مدينة نخل بوسط سيناء.

حيث تم إجراء قرعة علنية لتوزيع الوحدات السكنية، وتم تحديد الأسماء المستحقة ، وأنهاء إجراءات التسليم الإداري لهذه الوحدات.