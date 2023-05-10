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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تركيب أعمدة الجهد المتوسط والمحولات الكهربائية للآبار بقرى شمال سيناء

توصيل مشروعات البنية
توصيل مشروعات البنية الأساسية بقرى نخل

يواصل مركز ومدينة نخل محافظة شمال سيناء ، تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات بقرى وتجمعات مركز نخل  ،بتمويل من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٣م.، تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ. 

وقال  محسن  سالم رئيس مركز ومدينة نخل محافظة شمال سيناء،  ، إنه تم الإنتهاء من تركيب أعمدة الجهد المتوسط والمحولات الكهربائية  ،ولوحات التشغيل للآبار الزراعية ومحطات المياه والصرف الصحي في مناطق التجمعات التنموية الجديدة بمناطق النثيله1، 2 مركز نخل.

 

التيار الكهربائي:

 

وأضاف سالم ، أنه تم  توريد الأعمدة والمحولات لتجمع أبو رصاصة بقرية الخفجة، ومنطفة طويل الحامض ، وطيبة التمد.، وذلك لتوصيل التيار الكهربائي لهذه التجمعات.

أضاف أنه تم تسليم وحدات سكنية ل 25 مواطنا ممن تقدموا  للحصول على مساكن،  داخل مدينة نخل بوسط سيناء.

حيث تم  إجراء قرعة علنية لتوزيع الوحدات السكنية، وتم تحديد الأسماء المستحقة ، وأنهاء إجراءات التسليم الإداري لهذه الوحدات. 

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نخل أعمدة الكهربائية الجهد قرى

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