أنشطة فنية متنوعة لاكتشاف الموهوبين بثقافة شمال سيناء

نظم قصر ثقافة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء، مسابقة فنية فى " الرسم " لرواد القصر استخدم بها الالوان الخشبية والفلوماستر والباستيل، إشراف وتوجية أشرف خيرت مدير القصر ، وذلك فى اطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بنشر الوعى الفنى والثقافى ورعاية الموهوبين و النشء فى كافة المجالات، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، بفرع ثقافة شمال سيناء إدارة أشرف المشرحانى.

ورشة فنية:

كما عقد بمكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة ورشة فنية فى " الرسم " بطريقة اكاديمية ، اشراف وتوجية جمال إبراهيم مدير المكتبة

وفى سياق اخر عرض بيت ثقافة المساعيد بالعريش ، فيلم ترفيهى لرواد البيت بعنوان " حظك اليوم " على جهاز الفيديو بروجكتور ، تحت إشراف مدير البيت أحمد صابر.