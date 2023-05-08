عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 30 شابا من المراكز .. منتدى الحوار الوطني بمحافظة شمال سيناء

المشاركون في الحوار
المشاركون في الحوار الوطني بمراكز سيناء

تنظم محافظة شمال سيناء، منتدى الحوار الوطني للشباب تحت شعار: "فيم يفكر الشباب.. حوار من الشباب للشباب"، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى) بمشاركة 30 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب بقرى ومدن المحافظة،  تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
 

 

وقال ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه من منطلق الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني سياسى شامل يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة، وتبادل الرؤى لتدشين ملامح جمهورية جديدة

وأعلن أن أولى فاعليات منتدى الحور الوطني للشباب قد بدأت بإدارة محمد الهرش بالتعريف بمحاور المنتدى ووضع قواعد العمل داخله ، وتلى ذلك جلسة عصف ذهنى حول محاور المنتدى الرئيسية: السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والملفات المتعلقة بكل محور ومناقشته، والخروج بتوصيات وعرضها.

 حيث يعد منتدى الحوار الوطني للشباب فى نسخته الثانية كمنصة حوارية يتناقش فيها الشباب وتعكس الاحتياجات والتحديات ذات الأولوية لتكوين صيغة متكاملة لرؤية مشتركة بين الدولة والشباب فى وثيقة شبابية تقدم ماذا يريد الشباب من القيادة السياسية فى المرحلة القادمة.

وأضاف،  أن جلسات المنتدى بمراكز شباب المحافظة مستمرة حتى شهر يونيو المقبل ٢٠٢٣م.،  بإشراف ومتابعة خالد مكاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمحافظة وتنفيذ فريق عمل الإدارة. 

 

عجز المدرسين:

 وقد تم طرح المشكلات على مائدة النقاش بمراكز شباب المحافظة للحوار الوطني، وكان من أبرز محاور اللقاء الأول هما موضوعى: البطالة وشبكات المياه.

و انتهى الحوار بعدد من التوصيات من أبرزها: معالحة عجز المدرسيين بالمدراس قطاع ، وضرورة  توافر تخصصات داخل الوحدت الصحية ،  والاسراع في رفع كفاءة طريق العريش- القنطرة وإنارته تجنبا لوقوع الحوادث، واهمية تفعيل  دور الجمعيات الأهلية على أرض الواقع ،  وجود كيان موحد وخطة موحدة لها، واهمية دراسة أسباب مشكلة التفكك الأسرى ومحاولة الحد منها ، وضروؤة معالجة مشكلة كثافة الفصول بمدرسة المساكن وطلب الموافقة على تعلية دورين أو انشاء ملحق للمدرسة، ودراسة مشكلة تهميش الاحزاب لدور الشباب.

txt

شمال سيناء تستعد لتسليم الدفعة الثانية من العقود للمنتفعين بتجمع خشم القاد

سيناء منتدى الحوار الشباب الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

لا يصح لها الزواج بسبب مرضها| مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها طليق زوجة حسن شاكوش

غرامة مالية كبيرة.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات الزمالك

مفاجأة حول تقنية الـvar في كأس السوبر.. نائب رئيس لجنة الحكام يكشفها

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

رضا عبدالعال يفجر مفاجأه بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك في السوبر

ترشيحاتنا

5.6 على مقياس ريختر.. زلزال جديد يضرب الإكوادور

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم 8-5-2023

بيجو 2008 الفيس ليفت الجديدة تقدم لأول مرة بوجه جديد

البابا تواضروس يستقبل رئيسة دير العذراء بحارة زويلة

كيف تحقق معنى العبادة على الوجه الأمثل؟.. 3 أمور طبقها مع الفجر

الحوار الوطني| المؤرخ سامح الزهار يتحدث عن آماله في ملف الثقافة.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي إسكندراني في البيت أحلى من المحلات

دراسة تحذر من 4 علامات غير متوقعة لسرطان القولون

احترس..5 أعراض مبكرة لحصوات الكلى يجب ألا تفوتها

طريقة عمل فيليه الدجاج بالخضار

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ