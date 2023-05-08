بمشاركة 30 شابا من المراكز .. منتدى الحوار الوطني بمحافظة شمال سيناء

تنظم محافظة شمال سيناء، منتدى الحوار الوطني للشباب تحت شعار: "فيم يفكر الشباب.. حوار من الشباب للشباب"، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى) بمشاركة 30 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب بقرى ومدن المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



وقال ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه من منطلق الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني سياسى شامل يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة، وتبادل الرؤى لتدشين ملامح جمهورية جديدة

وأعلن أن أولى فاعليات منتدى الحور الوطني للشباب قد بدأت بإدارة محمد الهرش بالتعريف بمحاور المنتدى ووضع قواعد العمل داخله ، وتلى ذلك جلسة عصف ذهنى حول محاور المنتدى الرئيسية: السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والملفات المتعلقة بكل محور ومناقشته، والخروج بتوصيات وعرضها.

حيث يعد منتدى الحوار الوطني للشباب فى نسخته الثانية كمنصة حوارية يتناقش فيها الشباب وتعكس الاحتياجات والتحديات ذات الأولوية لتكوين صيغة متكاملة لرؤية مشتركة بين الدولة والشباب فى وثيقة شبابية تقدم ماذا يريد الشباب من القيادة السياسية فى المرحلة القادمة.

وأضاف، أن جلسات المنتدى بمراكز شباب المحافظة مستمرة حتى شهر يونيو المقبل ٢٠٢٣م.، بإشراف ومتابعة خالد مكاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمحافظة وتنفيذ فريق عمل الإدارة.

عجز المدرسين:

وقد تم طرح المشكلات على مائدة النقاش بمراكز شباب المحافظة للحوار الوطني، وكان من أبرز محاور اللقاء الأول هما موضوعى: البطالة وشبكات المياه.

و انتهى الحوار بعدد من التوصيات من أبرزها: معالحة عجز المدرسيين بالمدراس قطاع ، وضرورة توافر تخصصات داخل الوحدت الصحية ، والاسراع في رفع كفاءة طريق العريش- القنطرة وإنارته تجنبا لوقوع الحوادث، واهمية تفعيل دور الجمعيات الأهلية على أرض الواقع ، وجود كيان موحد وخطة موحدة لها، واهمية دراسة أسباب مشكلة التفكك الأسرى ومحاولة الحد منها ، وضروؤة معالجة مشكلة كثافة الفصول بمدرسة المساكن وطلب الموافقة على تعلية دورين أو انشاء ملحق للمدرسة، ودراسة مشكلة تهميش الاحزاب لدور الشباب.