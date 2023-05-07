شمال سيناء تستعد لتسليم الدفعة الثانية من العقود للمنتفعين بتجمع خشم القاد

تستعد محافظة شمال سيناء، لتسليم عقود الدفعة الثانية من المنازل والأراضي للمنتفعين تجمع خشم القاد مركز الحسنة خلال العشر ايام القادمة، بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن المرحلة الأولى التي تم تسليمها عقود التجمع التنموي بخشم القاد بلغت 39 مواطنًا، بينما تضم الدفعة الثانية 39مواطنا آخرين .

وأشار الي تعيين مجلس اتحاد للشاغلين بكل تجمع، مؤكدا على انتداب موظفين للعمل في المدارس ومراكز الشباب والأماكن الخدمية المتنوعة في التجمعات التنموية.

٥ افدنة :

ويضم التجمع أراض زراعية مجهزة" 5افدنة لكل منتفع "، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسي، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية.

وشدد المحافظ علي ضرورة العمل بجدية لزراعة الأرض لتصبح خضراء، مؤكدا على ان توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أنه في حالة زراعة الأرض، سيتم منح المستفيد ٥ أفدنة أخرى.