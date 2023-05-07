عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء تستعد لتسليم الدفعة الثانية من العقود للمنتفعين بتجمع خشم القاد

الدفعة الأولى من
الدفعة الأولى من المنتفعين بالتجمع التنموي بخشم القاد

تستعد محافظة شمال سيناء،  لتسليم  عقود الدفعة الثانية من المنازل والأراضي للمنتفعين تجمع خشم القاد مركز الحسنة  خلال العشر  ايام القادمة، بناء على توجيهات اللواء  الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن المرحلة الأولى التي تم تسليمها عقود التجمع التنموي بخشم القاد بلغت 39 مواطنًا،  بينما تضم الدفعة الثانية 39مواطنا آخرين .

وأشار الي تعيين مجلس اتحاد للشاغلين بكل تجمع، مؤكدا على انتداب موظفين للعمل في المدارس ومراكز الشباب والأماكن الخدمية المتنوعة في التجمعات التنموية.

٥ افدنة :

ويضم التجمع أراض زراعية مجهزة" 5افدنة لكل منتفع "، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسي، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية.
وشدد المحافظ علي ضرورة العمل بجدية لزراعة الأرض لتصبح خضراء، مؤكدا على ان توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أنه في حالة زراعة الأرض، سيتم منح المستفيد ٥ أفدنة أخرى.

txt

شمال سيناء .. تسليم عقود منزل و5 أفدنة بالتجمع التنموي علي المنتفعين بالحسنة

سيناء الثانية عقود التجمع المنتفعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

الفنان نايم.. سوء تنظيم يتسبب في مشكلة بين الصحفيين وشيبة وعبد الباسط

تعليق زوجة حسن شاكوش على أزمة طلاقها.. ماذا قالت؟

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

رئيس فاجنر الروسية: لا يمكننا شن أي هجوم في باخموت

انجاز تاريخي.. محمد حمزة يكتسح المصنف الثاني ويتأهل لنهائي كأس العالم لسلاح الشيش

سر الرموز المرسومة على عباءة الملكة كاميلا خلال تتويجها

توفيت بحادث خيل.. شاهد|أبرز صور وصيفة ملكة جمال الكون التي أثارت الجدل

أحدث أسعار بيجو 2008 موديل 2023 في مصر .. صور

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 7-5-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء ينصحون النساء بتناول موزة واحدة خلال الدورة الشهرية

بفستان مجسم.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح على الريق؟

تفاصيل افتتاح الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلم بدار الأوبرا.. صور

فيديو

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ