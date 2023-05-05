شمال سيناء .. تسليم عقود منزل و5 أفدنة بالتجمع التنموي علي المنتفعين بالحسنة

سلم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، سعد بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، عقود المتزل ة٥ افدنة بالتجمع التنموي في منطقة خشم القاد بمركز الحسنة لوسط سيناء، على المنتفعين، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وذكري تحرير سيناء.

وأكد المحافظ على انشاء10 تجمعات تنموية متكاملة مرحبا بشمال سيناء وهي "النثيلة 1، النثيلة 2، طويل الحامض، صدر الحيطان، التمد" بمركز نخل و "الخفجة، خشم الجاد، الدفيدف، النوافعة، الكيلو 61 ببغداد" بمركز الحسنة، وذلك بتكلفة بلغت نحو 4 مليار و57 مليون جنيه.

أشار المحافظ الي أن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية حيث يضم أراض زراعية مجهزة" 5افدنة لكل منتفع "، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسي، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية.

وشدد المحافظ علي ضرورة العمل بجديه لزراعة الأرض لتصبح خضراء، مؤكدا على ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه في حالة زراعة الأرض، سيتم منح المستفيد ٥ أفدنة اخري.

اتحاد شاغلين :



لفت المحافظ الي تعيين مجلس اتحاد للشاغلين بكل تجمع، مؤكدا على انتداب موظفين للعمل في المدارس ومراكز الشباب والأماكن الخدمية المتنوعة في التجمعات التنموية.

من جانبه أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن المرحلة الأولى التي تم تسليمها عقود التجمع التنموي بخشم القاد بلغت 39 مواطنًا، مشيرًا إلى تسليم باقي المواطنين بالتجمع كمرحلة ثانية بـ 39 منزلًا، وذلك بعد 10 أيام من تاريخ التسليم الأول، حيث سيتم إعلان الموعد المحدد على البوابة الإلكترونية لمحافظة شمال سيناء.