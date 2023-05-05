عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح المسجد الكبير في قرية الجفجافة

شوشة يؤدي سلام الجمعة
شوشة يؤدي سلام الجمعة بمسجد الجفجافة


افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية الاوقاف، اليوم الجمعة، المسجد الكبير  بقرية الجفجافة بمركز الحسنة وسط سيناء، وذلك بحضور سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة وجازي سعد عضو مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والدينية ومشايخ القبائل والعواقل. 


وقال المحافظ أن افتتاح المسجد يأتي في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى افتتاح عدد آخر من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات بهذه المناسبة في مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الأيام الماضية.

 


وأشار المحافظ إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة وإحلال وتجديد عدد من المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، معلنا عن افتتاح 15 مسجدًا جديدًا بمختلف مناطق المحافظة خلال الفترة الماضية.


وقال الشيخ محمود مرزوق، مدير عام أوقاف شمال سيناء،  إنه تم بناء المسجد علي مساحة ٩٠٠ متراً مربعا "٣٠*٣٠"بتكلفة بلغت ١٧ مليون جنيها، لافتا الي ان المسجد يتسع ل ٤٠٠ مصلي ويضم مصلي للرجال وآخر للسيدات ومكتبين لتحفيظ القرآن الكريم وغرفة للإمام وغرفة تغسيل الموتى وماذنه وميضة للوضوء ودورات مياه وخزان أرضي بسعة ٤٠ متر مكعب. 


من جانبه أكد سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه يوجد في قرية الحفجافة ٥ مساجد منها ٣ مساجد حكومية ومسجدين أهليين، لافتا الي ان تعداد القرية يبلغ ٣٧٥٠ نسمة.
 

txt

محافظ شمال سيناء : افتتاح 18 بئر مياه بقرى جنوب الشيخ زويد

المسجد قرية احتفالات القومي سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

بعد حبسها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

ترشيحاتنا

بالأسماء.. إصابة 16 شخص في تصادم سيارتين ببني مزار المنيا

إيران تعلن عن طرد 4 دبلوماسيين من أذربيجان .. ما السبب؟

قنوات مفتوحة.. طريقة مشاهدة مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز على النايل سات

الجيش السوداني لـ صدى البلد: ميليشيا الدعم السريع طردت المرضى من المستشفيات وحولتها لثكنات عسكرية

قناة إسرائيلية: حماس دخلت المشهد العسكري في الضفة بقوة

Meteosat-12.. قمر صناعي أوروبي جديد يكشف كوارث الطقس قبل حدوثها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتطلقوا ولا لسة؟ .. صور جمعت بين معز مسعود وحلا شيحة|شاهد

12 جنيها مرة واحدة.. تراجع غير مسبوق في أسعار أطباق البيض| تفاصيل

تحذير من شرب الشاي بهذه الطريقة|أحترس

تسبب الوفاة.. معلومات صادمة عن حقن البرد| لن تصدق

فيديو

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ