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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء : افتتاح 18 بئر مياه بقرى جنوب الشيخ زويد

أعمال حفر الآبار
أعمال حفر الآبار بقرى جنوب الشيخ زويد

أكد اللواء الدكتور  محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، انه تم التركيز  على القرى العائدة  جنوب الشيخ زويد ، وذلك بحفر منظومة للآبار، حيث تم افتتاح ١٨ بئر مياه  كما تم  افتتاح ٢ محطة تحلية مياه .  في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي ، ذكرى أعياد تحرير سيناء ال٤١.

 

عودة الحياة

 

وقال شوشة،  إن  وزيرة التضامن الاجتماعى د نيفين  القباج ، صدقت على ٦ مليون جنية  لحفر أبار  جديدة  بالمنطقة  ، كما تم   إفتتاح  وحدات صحية ومدارس جديدة بالقرى العائدة جنوب الشيخ زويد  بعد عودة الحياة الى طبيعتها في المنطقة، واستقرار المواطنين في منازلهم .

 

واضاف اللواء شوشة،  انه تم توزيع عقود الأراضي على الراغبين فى البناء من سكان منطقة ميناء  العريش البحري ، حيث سيتم مراعاة  ان تكون واجهات المبانى الخاصة بكل منزل،  كما كان  عليها الحال  فى منطقة  الميناء سابقا.. فإذا  كانت المباني واجهة بحرية،  سيتم منحهم نفس الواجهة فى تقسيمات الأراضي الجديدة، حيث  سيتم تعديل رخص البناء  القديمة ليتم السماح  بالبناء بموجبه سواء في مناطق التقسيمات الجديدة، أو داخل كردون مدينة العريش ، وخلال الأيام  القادمة سيتم تخصيص  الأرقام  لقيام المواطنين  بالبناء عليها.

وأكد محافظ شمال سيناء  أنه تم افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل، حيث تشارك ٦ شركات ، في  تطهير  البحيرة ، وامامنا ٦ شهور للانتهاء من عمليات  التطهير  .

كما تم اتخاذ قرار،  منذ اول يوم لافتتاح البحيرة بمنع خروج بعض أنواع  الأسماك خارج المحافظة  لمدة أسبوع لضبط الأسعار و سيتم مد القرار لأسبوع  آخر.
 

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الشيخ زويد منظومة قرى بئر مياه افتتاح

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