بعد زيادة التعريفة.. محافظ شمال سيناء يتابع انتظام العمل في مواقف السيارات

يتابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء انتظام العمل في مواقف السيارات مستوي المحافظة، بعد تحريك أسعار السولار.، ووجه المحافظ قيام إدارة مرور شمال سيناء وإدارات المواقف بالمرور على مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وعدم استغلال المواطنين، فضلًا عن تكثيف الحملات على سيارات الركوب.

التعريفة الجديدة:



كما وجه المحافظ، إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والمرور بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة مواقف السيارات، ووضع ملصقات بالأسعار الجديدة على الزجاج الامامي والخلفي للسيارات الأجرة لضمان عدم قائدي السيارات بزيادة التعريفة.



وشدد المحافظ على استقبال شكاوى المواطنين من خلال غرفة عمليات المحافظة أو غرف عمليات مجالس المدن والمديريات المعنية وإدارات المواقف والمرور أو من خلال الموقع الرسمي للمحافظة أو مكتب خدمة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد الممارسات غير القانونية.