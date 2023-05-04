عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد زيادة التعريفة.. محافظ شمال سيناء يتابع انتظام العمل في مواقف السيارات

متابعة موقف السيارات
متابعة موقف السيارات بالعريش

يتابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء   انتظام العمل في مواقف السيارات مستوي المحافظة، بعد تحريك أسعار السولار.، ووجه المحافظ قيام إدارة مرور شمال سيناء وإدارات المواقف بالمرور على مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وعدم استغلال المواطنين، فضلًا عن تكثيف الحملات على سيارات الركوب.

 

التعريفة الجديدة:


كما وجه المحافظ، إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والمرور بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة مواقف السيارات، ووضع ملصقات بالأسعار الجديدة على الزجاج الامامي والخلفي للسيارات الأجرة لضمان عدم قائدي السيارات بزيادة التعريفة.


وشدد المحافظ  على استقبال شكاوى المواطنين من خلال غرفة عمليات المحافظة أو غرف عمليات مجالس المدن والمديريات المعنية وإدارات المواقف والمرور أو من خلال الموقع الرسمي للمحافظة أو مكتب خدمة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد الممارسات غير القانونية.

txt

محافظ شمال سيناء يتابع انتظام العمل في محطات الوقود

سيناء موقف السيارات اسعار الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

17 وفاة و29 إصابة .. القصة الكاملة لحادث أتوبيس الوادي الجديد المأساوي

بعد اعتذاره عن السوبر المصري.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

ترشيحاتنا

بالتفاصيل.. ننشر درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 في كل مادة

أبرزها عودة الاغتيالات| هذه شروط وزير الأمن الإسرائيلي للتصويت مع الائتلاف الحكومي

نحبك ونحترم وجودك|رامى صبري لـ أصالة بعد المطالبات بمنع حفلها: انتي مصر

الصحة: إصدار مليون و184ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 5.7 مليار جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 4 مايو 2023

هل يجوز جمع صلاة العصر والمغرب وما هي شروط القصر.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. كشف لغز العثور على 7 جثث داخل منزل في أمريكا

ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تسبب الدهون للبطن

مرشوش بالبصل الأخضر.. آيس كريم رنجة بالبطارخ يثير الجدل على السوشيال ميديا

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

فيديو

فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ