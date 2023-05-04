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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يتابع انتظام العمل في محطات الوقود

المرور على محطات
المرور على محطات الوقود في العريش

يتابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء انتظام العمل في محطات الوقود على مستوي المحافظة، بعد تحريك أسعار السولار.، وأكد المحافظ علي التزام محطات الوقود بشمال سيناء بتسعيرة الوقود الجديدة، بعد جرد المخزون في محطات الوقود على مستوى المحافظة عقب زيادة سعر السولار.
 

الرقابة التموينيه:

 

ووجه المحافظ بتكثيف الرقابة التموينية علي محطات الوقود بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومختلف الأجهزة المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


من جانبها.. قالت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إنه بدأ تفعيل السعر الجديد للسولار اعتبارًا من اليوم الخميس وذلك بعد انتهاء عمليات الجرد وتسجيل الأرصدة بجميع المحطات، مشيرة إلى أن جميع محطات الوقود في نطاق المحافظة التزمت بالأسعار الجديدة.
 

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محافظ شمال سيناء يعتمد تعريفة أجرة خطوط سير المواصلات  

سيناء محطات الوقود اسعار السولار

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