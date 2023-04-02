قومي المرأة بسيناء ينظم أمسيات الأسرة المصرية بقرى العريش

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء ، بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة " أمسيات الأسرة المصرية" بقرية عاطف السادات، وذلك ضمن القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقالت إحسان داود الغالي مقرر المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، إن هذا النشاط حرصاً من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، والذي استهدف عدد(٢٠٠) طفل،و (٩٠)سيدة و(٢٥)رجل.

عروض فنية :



وشملت الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع ، و التي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز ، و العرائس المتحركة " فصيلة ورشيدة" ، بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور.

كما شملت الأمسيات وأغاني وطنية، وعلى هامش العروض تم عمل مسابقات، وتوزيع هدايا عينية على الأطفال والسيدات .

