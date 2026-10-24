الصين تطلق مجموعتين جديدتين من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد

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أطلقت الصين، اليوم، مجموعتين جديدتين من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي البلاد.

تم إطلاق الأقمار الاصطناعية التابعة لمجموعة "ياوقان-53" والأقمار الاصطناعية التابعة لمجموعة "ياوقان-56" في الساعة 3:25 صباحا (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-4 بي"، ودخلت بنجاح مداراتها المحددة مسبقا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وستستخدم هذه الأقمار الاصطناعية بشكل أساسي في التجارب العلمية ومسح الأراضي والموارد وتقدير إنتاجية المحاصيل والوقاية من الكوارث والحد من آثارها.

وتعد عملية الإطلاق المهمة رقم 673 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".