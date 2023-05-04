عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يعتمد تعريفة أجرة خطوط سير المواصلات  

بيان التعريفة الجديدة
بيان التعريفة الجديدة لركوب السيارات



اعتمد اللواء الدكتور  محمد عبدالفضيل شوشة  محافظ شمال سيناء تعريفة أجرة خطوط السير على الخطوط المختلفة،.

وأوضح بيان المحافظة  أن خطوط السير بين المدن داخل المحافظة من العريش إلى بئر العبد 18 جنيها، العريش/ الحسنة 18 جنيها، العريش /نخل 25 جنيها، العريش/ رفح 15 جنيها، العريش/ الشيخ زويد 12 جنيها، الشيخ زويد رفح 5 جنيهات. 

وخطوط السير الخارجية من العريش إلى القاهرة 77 جنيها، العريش/ الاسماعيلية 52 جنيها، العريش/ القنطرة37 جنيها، بئر العبد/ القنطرة 18 جنيها، منفذ رفح/ المرج 105 جنيه، رابعة القنطرة 12 جنيه.

 

وضع ملصقات:


 وقال المتحدث الرسمي للمحافظة ، أن  اللواء المحافظ     وجه بوضع ملصقات علي زجاج سيارات الأجرة الأمامي والخلفي توضح التعريفة الجديدة، فضلا عن انخفاض تعليقات لوحات إرشادية "بنرات" بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوي ووضعها في مختلف مواقف السيارات على مستوى المحافظة. 

 وأشار ، الي تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة تحت إشراف العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن لتلقي شكاوى المواطنين في هذا الخصوص.

txt

استمرار تنفيذ برنامج القوافل الطبية بقرى شمال سيناء


 

سيناء تعريفة خطوط السير السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

بعد اعتذاره عن السوبر المصري.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

زيادة 10%.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم بالجيزة

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال ببلدة حوارة في نابلس

كلام كتير.. شوبير يكشف حقيقة توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز

رانيا المشاط تواصل مشاركتها في فعاليات «قمة النمو 2023» بالمنتدى الاقتصادي العالمي

رد حاسم ونعلم أنها واشنطن وليس كييف|بيان عاجل من روسيا بعد محاولة اغتيال بوتين

بنسبة 10%|محافظ جنوب سيناء يعتمد تعريفة الركوب الجديدة للنقل الجماعي والسرفيس الداخلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

موقف صادم.. سيدة تعثر على وجه ملك بريطانيا في عصير موز| صورة

قطة تحاول السفر من الصين إلى كندا.. وهذا ما حدث لها

احذروا أخذ التليفون والشاحن إلى الحمام.. نهاية مأساوية لمراهقة في إيطاليا| تفاصيل

فيديو

فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ