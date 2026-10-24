السعودية.. سقوط شظايا صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مكة والمدينة

أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي، اليوم أن الدفاع المدني باشر في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سقوط شظايا اعتراض صاروخين باليستيين تم إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية باتجاه منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث السعودي في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن عملية اعتراض الصاروخين الباليستيين أدت إلى سقوط أجزاء منهما في (وادي المغمّس) بالعاصمة المقدسة، وأجزاء من شظايا الاعتراض على حي النزهة بمحافظة جدة، ووادي جليل بمحافظة الطائف، ومركز مستورة بمحافظة رابغ.

وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.