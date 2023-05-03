استمرار تنفيذ برنامج القوافل الطبية بقرى شمال سيناء

واصلت محافظة شمال سيناء تنفيذ برنامج القوافل الطبية بقرى ومدن المحافظة في إطار احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء .. لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطببة للمواطنين بقرى المحافظة.

و نفذت قافلة طبية بقرية أبو طويلة مركز الشيخ زويد ، بالتعاون مع كلية الطب جامعة قناة السويس.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن القافلة ضمت العديد من التخصصات الطبية التالية:

"أطفال، جراحة عامة، عظام، عيون، جلدية، أنف وأذن وحنجرة، باطنة وقلب.

أشار شوكة إلى أن القافلة توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان وصرف العلاج اللازم وتحويل الحالات التي تحتاج إلى جراحات إلى المستشفيات.



٦٤٥ حالة:



حيث تم الكشف على٦٤٥ حالة مرصية في مختلف التخصصات في اليوم الأول ، لعمل القافلة ،كما تم عمل تحاليل طبية ل ٤٤ حالة.

وتابع الدكتور/محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد ،وصالح محمد سكرتير مجلس مدينة الشيخ زويد أعمال القافلة الطبية لتقديم خدمات المجلس لأعضاء الفريق الطبي.