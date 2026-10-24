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قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الشامل على محافظة الخليل الفلسطينية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الشامل على محافظة الخليل الفلسطينية

محافظة الخليل الفلسطينية
محافظة الخليل الفلسطينية
أ ش أ

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدوانها الشامل على محافظة الخليل.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا- "إن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من الأحياء في بلدة دورا، تركزت في منطقة "كريسة"، حيث داهمت منازل، من بينها منزل والد الأسير إبراهيم الرجوب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن “ثائر تيسير”؛ عقب اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في قرية سما غرب بلدة دورا.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاقها كل مداخل مدينة الخليل ومخيماتها، وبلداتها، ومطاردة المواطنين ومركباتهم في الشوارع والأحياء والاعتداء عليهم بالضرب.

كما أصيب مواطنون بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال عليهم قرب "سدة الفحص" جنوب مدينة الخليل.

ولا تزال قوات الاحتلال تغلق منطقتي "الجلدة" و"عين دير بحة"، واقتحام المنازل بعد إجبار المواطنين على تركها.

وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم أمس، نحو 1500 مواطن على إخلاء منازلهم في منطقتي دير بحة والجلدة بمدينة الخليل، فيما تعتزم تهجير نحو 2500 مواطن آخرين خلال الساعات المقبلة، في إطار عدوانها المتواصل على المحافظة، الذي أدى إلى نزوح أكثر من 200 عائلة، باتت بلا مأوى.

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