ندوة بعنوان "المجهول والمعلوم في تنمية سيناء" بمكتبة القاهرة الكبرى



تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ندوة بعنوان "المجهول والمعلوم في تنمية سيناء"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء ٣ مايو الجاري..

يشارك بالندوة كل من اللواء علي حفظي، محافظ شمال سيناء الأسبق، واللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، ومن أبناء سيناء الدكتورة سهام جبريل وابنة بطل من ابطال المقاومة الوطنية ،وعضو مجلس الشورى الاسبق، والسيدة سلوي الهرش حفيدة شيخ مشايخ سيناء،.



يدير الندوة الكاتب الصحفي الكبير أحمد السرساوي.. وتقدمها الإعلامية د.سحر سامي، ويفتتحها ياسر عثمان مدير المكتبة.



رؤية الجمهورية الجديدة:

حيث تجيب الندوة عن أسئلة مهمة منها.. لماذا تأخرت التنمية في سيناء لأكثر من ٤٠ سنة؟ وما المطلوب لتحقيق انطلاقتها المنشودة؟ ورؤية الجمهورية الجديدة في تعويض ما فاتها؟ بل وتحقيق السبق عليه.



كما تسلط الضوء علي الجهود الحالية في تعمير وتنمية هذا الجزء الغالي من الوطن، في مجالات العمران والصناعة والزراعة، ومن بينها أنفاق شمال الإسماعيلية، ومشروعات الإسكان كمشروع الإسكان الاجتماعي في العريش، ومشروعات البنية الأساسية لاستصلاح الأراضي، بالإضافة إلي المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية وغيرها من المشروعات التنموية.



وبحسب المختصين، فإن الأهمية الاستراتيجية لتنمية سيناء، مؤهلة لفتح الكثير من مجالات التنمية والعمران أمام الشعب المصري، كما سيكون لقرب سيناء وتداخلها مع إقليم قناة السويس، أثر كبير للإسراع بخطى التنمية.