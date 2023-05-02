دراسة لإنشاء مزارع تكاملية مشابهة بقرى وسط سيناء

قال اللواء الحسيني فرحات رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات ، أن الجهاز حريص على زيادة الإنتاج السمكي بالمحافظة .. تفقد مزرعة أم شيحان السمكية بقرية أم شيحان الواقعة بوسط سيناء ، بعد تطويرها وإعادة تشغيلها مرة أخرى ..حيث التقى المدير التنفيذي بالدكتور محمد سالم عيد عميد كلية الثروة السمكية بالعريش ، والذي رافقه في الجولة .

مزارع تكاملية مشابهة:

وتأتي هذه الزيارة لبحث مدى إمكانية الاستفادة من هذه المزرعة لتكون نموذجًا يُحتذى به في إنشاء مزارع تكاملية مشابهة ، بالتنسيق بين جهاز حماية وتنمية البحيرات وكلية الثروة السمكية بالعريش ومحافظة شمال سيناء ، ما يعزز من الدور الحيوي والفعال الذى يقوم به الجهاز لإعادة تشغيل المزرعة واستثمار الموارد المتاحة بالمحافظة من أجل تعظيم الإنتاج السمكي.

و صرح المدير التنفيذي للجهاز بأن توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعكس مدى حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالتنمية الشاملة لأرض سيناء على مختلف الأصعدة ، فضلًا عن الاهتمام بملف الثروة_السمكية و الاستزراع السمكي .

هذا يستوجب ضرورة تكاتف الجميع وتضافر جهود الجهات المعنية من أجل تنمية ودعم مزرعة أم شيحان السمكية ، مؤكدّا حرص الجهاز على رفع كفاءة المزرعة ، وتطويعها لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة ، وإمدادهم بمياه الشرب من خلال محطة التحلية بالإضافة إلى مياه صرف الأحواض السمكية والتي تُستخدم فى مجال الزراعة.

كان فى استقباله مدير المزرعة والعاملين بها ، وبحضور كلاً من مستشار المحافظ لشئون وسط سيناء ، ورئيس مجلس مدينة نخل ونائبه ، ورئيس مركز ومدينة الحسنة ، وأهالى قرية أم شيحان وعلى رأسهم شيخ القرية ، ومشايخ وعواقل وسط سيناء.