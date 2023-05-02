عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دراسة لإنشاء مزارع تكاملية مشابهة بقرى وسط سيناء

مزرعة الاستزراع السمكي
مزرعة الاستزراع السمكي بقرية أم شيحان

 

قال اللواء الحسيني فرحات رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات ، أن الجهاز حريص على زيادة الإنتاج السمكي بالمحافظة .. تفقد مزرعة أم شيحان السمكية بقرية أم شيحان الواقعة بوسط سيناء ، بعد تطويرها وإعادة تشغيلها مرة أخرى ..حيث  التقى المدير التنفيذي بالدكتور محمد سالم عيد عميد كلية الثروة السمكية بالعريش ، والذي رافقه في  الجولة .

 

مزارع تكاملية مشابهة:

 

وتأتي هذه الزيارة لبحث مدى إمكانية الاستفادة من هذه المزرعة لتكون نموذجًا يُحتذى به في إنشاء  مزارع تكاملية مشابهة ، بالتنسيق بين جهاز حماية وتنمية البحيرات وكلية الثروة السمكية بالعريش ومحافظة شمال سيناء ، ما يعزز من الدور الحيوي والفعال الذى يقوم به الجهاز لإعادة تشغيل المزرعة واستثمار الموارد المتاحة بالمحافظة من أجل تعظيم الإنتاج السمكي.

و صرح المدير التنفيذي للجهاز بأن توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح  السيسي رئيس الجمهورية تعكس مدى حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالتنمية الشاملة لأرض  سيناء على مختلف الأصعدة ، فضلًا عن الاهتمام بملف الثروة_السمكية و الاستزراع السمكي .

هذا  يستوجب ضرورة تكاتف الجميع وتضافر جهود الجهات المعنية من أجل تنمية ودعم مزرعة أم شيحان السمكية ، مؤكدّا حرص الجهاز على رفع كفاءة المزرعة ، وتطويعها لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة ، وإمدادهم بمياه الشرب من خلال محطة التحلية   بالإضافة إلى مياه صرف الأحواض السمكية والتي تُستخدم فى مجال الزراعة.

كان فى استقباله مدير المزرعة والعاملين بها ، وبحضور كلاً من مستشار المحافظ لشئون وسط سيناء ، ورئيس مجلس مدينة  نخل ونائبه ، ورئيس مركز ومدينة الحسنة ، وأهالى قرية أم شيحان وعلى رأسهم شيخ القرية ، ومشايخ وعواقل وسط سيناء.

txt

شمال سيناء تشارك بـ 13 لعبة في أولمبياد المحافظات الحدودية

سيناء قرى مزارع سمكية دراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

نهاية الأخضر.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر حتى الشروق؟.. لجلب 7 أرزاق

إعلان لوزارة الخزانة الأمريكية ينذر بكارثة اقتصادية عظمى في الولايات المتحدة

نادي الأسير الفلسطيني يتهم سلطات السجون الإسرائيلية باغتيال الأسير خضر عدنان

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن علاقة وفاة مصطفى درويش وكورونا

وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان بعد 86 يوما من إضرابه عن الطعام

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دايت ورياضة.. القط الأسمن في العالم يخضع لنظام غذائي لإنقاص الوزن

متعدد المواهب.. ذكرى رحيل ليوناردو دافنشي أشهر رسامي العالم |نوستالجيا

أرخص سيارة هندية.. مصنوعة من الخردة وتعمل بالطاقة الشمسية

اكتشاف أقدم قطعة ذهب في التاريخ ببلغاريا.. لن تصدق عمرها

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ