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حزب الجيل: المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة رؤى منتدى مصر 2026 إلى واقع ملموس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجيل: المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة رؤى منتدى مصر 2026 إلى واقع ملموس

مننتدى مصر
مننتدى مصر
معتز الخصوصي

أكد مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح، أن مخرجات منتدى مصر 2026 تفتح المجال أمام مرحلة جديدة من العمل الجاد، تقوم على تحويل الأفكار والرؤى المطروحة إلى برامج تنفيذية قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، ودعم مسارات التنمية، وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية.

مخرجات منتدى مصر 2026 

وأوضح علام أن القيمة الحقيقية للمنتديات الوطنية لا تقتصر على طرح القضايا وتبادل وجهات النظر، بل تتجسد في مدى القدرة على الاستفادة من المناقشات والتوصيات وتحويلها إلى سياسات وخطوات ملموسة يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية، مشددًا على أن نجاح أي حوار يرتبط بقدرته على تقديم حلول واقعية ووضع أولويات واضحة للتنفيذ.

وأضاف الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح أن المرحلة الراهنة تتطلب توسيع مساحات الحوار المسؤول، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن توحيد الجهود حول الأهداف الوطنية، ويدعم بناء رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

الاستثمار في قدرات الشباب

وأشار علام إلى أن الاستثمار في قدرات الشباب، وفتح آفاق جديدة أمام فرص العمل، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى الخدمات؛ تمثل محاور أساسية ينبغي أن تحظى باهتمام كبير عند ترجمة مخرجات المنتدى إلى خطط قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من جهود التنمية، بل شركاء أساسيون في صناعة المستقبل والمشاركة في صياغة الحلول.

وشدد على أهمية أن تنعكس التوصيات والمقترحات على مختلف المحافظات، بما يراعي طبيعة احتياجات كل منطقة وإمكاناتها التنموية، لافتًا إلى أن محافظة مطروح تمتلك مقومات واعدة في مجالات الاستثمار والسياحة والتنمية العمرانية والأنشطة الاقتصادية، وهو ما يستدعي الاستفادة من هذه الإمكانات ضمن رؤية تنموية متكاملة تحقق فرصًا أوسع للعمل والإنتاج.

وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من مناقشة التحديات إلى العمل على معالجتها، ومن طرح الأفكار إلى تنفيذ المبادرات القابلة للقياس، موضحًا أن الأثر الحقيقي لأي منتدى وطني يتمثل في قدرته على إحداث تغيير ملموس، وتعزيز ثقة المواطنين في جدوى الحوار، وترسيخ المشاركة المجتمعية في دعم جهود التنمية وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

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