إرادة جيل: منتدى مصر 2026 يعزز الحوار الوطني ويؤكد أهمية تحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة

أكد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن ختام أعمال منتدى مصر 2026 يمثل محطة مهمة لتقييم ما طرحه المنتدى من رؤى ومناقشات بشأن مستقبل الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المخرجات التي أسفرت عنها جلساته تكتسب أهميتها من قدرتها على فتح آفاق جديدة للحوار حول القضايا ذات الأولوية، وتعزيز المشاركة في صياغة الأفكار والتصورات التي تخدم أهداف التنمية وتستجيب للتحديات التي تواجه المجتمع.

مخرجات منتدى مصر 2026

وأشار ضيف إلى أن المناقشات التي شهدها المنتدى عكست أهمية الربط بين بناء الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية، مع الاهتمام بملفات الاستثمار وتمكين الشباب ونشر الوعي ومواجهة الشائعات بالمعلومات الصحيحة، موضحًا أن بناء المستقبل لا يعتمد على القرارات والسياسات وحدها، بل يحتاج أيضًا إلى مجتمع واعٍ وقادر على المشاركة، وشباب يمتلك المهارات والفرص التي تؤهله للمساهمة في مسيرة التنمية.

دور فاعل في مناقشة القضايا العامة

وشدد نائب رئيس حزب إرادة جيل على ضرورة الاستفادة من مخرجات المنتدى في وضع أولويات واضحة للعمل خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن الانتقال من طرح الأفكار إلى تنفيذ المبادرات وتحقيق نتائج قابلة للقياس، مؤكدًا أن الأحزاب السياسية مطالبة بدور فاعل في مناقشة القضايا العامة، والتواصل مع المواطنين، وطرح رؤى واقعية تسهم في دعم جهود التنمية والاستجابة لاحتياجات الشارع المصري، بما يعزز الثقة في جدوى الحوار وقدرته على إحداث تغيير إيجابي.