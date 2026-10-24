دراسة: موجات الحر أودت بحياة 50 ألف شخص في أوروبا خلال الصيف

أظهرت تقديرات علمية نشرها علماء في لندن أن موجات الحر الشديدة أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في المدن والبلدات الأوروبية خلال الصيف، وهو عدد يزيد 3 أضعاف عما كان متوقعا لو لم تتسبب الأنشطة البشرية في ارتفاع حرارة الكوكب جراء حرق النفط والغاز والفحم.

أشارت التقديرات، الواردة في دراستين نُشرتا في دورية "نيتشر هيلث"، إلى أن موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف كانت الأشد فتكا خلال القرن الحالي بفارق كبير. واستندت الدراسة إلى مجموعة من العوامل المؤثرة في المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة، منها التركيبة السكانية والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ومدى توافر الخدمات الصحية.

وأوضح الباحثون أن هذه التقديرات لا تستند إلى تقارير رسمية عن الوفيات، إذ تسجل الحكومات عادة حالات الوفاة الناجمة عن ضربة الشمس، لكنها لا تحصي بالضرورة الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي التي تتفاقم بسبب درجات الحرارة الشديدة، ما يؤدي إلى التقليل من العدد الفعلي للضحايا.

وشهدت مناطق واسعة من أوروبا هذا الصيف سلسلة من ظواهر القباب الحرارية، وهي أنظمة جوية واسعة تسمح بتراكم الحرارة لأيام متتالية. وقالت كلير بارنز، عالمة المناخ في كلية إمبريال لندن والباحثة الرئيسية في الدراستين، إنه كان من المتوقع تسجيل معدلات وفيات مرتفعة خلال بعض موجات الحر حتى في مناخ ما قبل الثورة الصناعية، لكن الاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية، ولا سيما حرق الوقود الأحفوري، زاد هذه الوفيات بدرجة كبيرة.