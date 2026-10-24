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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الرئيس السيسي يكرم 6 من طلاب هندسة القاهرة خلال الحفل الختامي لأعمال منتدى مصر 2026 تقديرًا لإنجازاتهم وجوائزهم الدولية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسام الفقي

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن تكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ستة من طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة خلال الحفل الختامي لأعمال منتدى مصر 2026، تقديرًا لما حققوه من إنجازات وجوائز متميزة على المستوي الدولي، في مجالات العمارة والبرمجة والهندسة والقيادة الطلابية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق،  أن تكريم طلاب جامعة القاهرة من فخامة رئيس الجمهورية يمثل تقديرًا لما حققوه من نجاحات، وحافزًا لهم ولمختلف طلاب الجامعة لمواصلة التفوق والتميز، كما يعكس حرص القيادة السياسية على رعاية الطلاب الموهوبين، وتشجيعهم على مواصلة التميز العلمي، بما يدعم إعداد كوادر شابة قادرة على الابتكار والمشاركة في المنافسات الدولية، ويؤكد أهمية الاستثمار في الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء المستقبل.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن ما يحققه طلاب الجامعة من إنجازات وجوائز دولية يعكس تميزهم وقدرتهم على الابتكار والمنافسة في المحافل العالمية، ويؤكد حرص إدارة الجامعة على دعم طلابها الموهوبين، وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والتميز، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية وخدمة المجتمع، مؤكدًا أن الجامعة تفخر دومًا بأبنائها الذين يحققون إنجازات متميزة في مختلف المجالات، ويعززون حضورها على الساحة الدولية، بما يجسد رسالتها في إعداد أجيال تجمع بين التفوق العلمي والابتكار والقدرة على المنافسة عالميًا.

وقد شمل التكريم كلا من: الطالبة ساندي باسم موريس يوسف، والطالبة فاطمة محمد إيهاب رجب، والطالبة شهد أحمد محمد ضرغام، لحصولهم على المركز الأول في مسابقة سان جوبان المعمارية الدولية للطلاب وتأهلهم للمنافسة الدولية في فرنسا، وتمثيل مصر في المرحلة النهائية للمسابقة بمشاركة الفائزين من 33 دولة.

كما شمل التكريم الطالبة بسمة حاتم فريد الحسيني، تقديرًا لتميزها الدولي في برنامج Google Summer of Code لعامي 2024 و2025، والطالبة إنجي عبد السلام حلمي إبراهيم، لحصولها على الجائزة الأولى عالميًا في جائزة تميز الدولية لمشروعات التخرج المعمارية لعام 2025 عن مشروعها "The Living Symposium" إلى جانب حصولها على منحة لدراسة الماجستير بجامعة بوليتكنيك ميلانو بإيطاليا.

كما تم تكريم الطالب محمد ياسر نور الدين داوود، بقسم التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة، لفوزه بالميدالية الذهبية (المركز الأول عالميًا) في جائزة تشارلز ت. ماين للقيادة الطلابية، Charles T. Main Student Leadership Award، وهي أرفع وسام عالمي تمنحه الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME) للقيادات الطلابية، وذلك تقديرًا لتميزه في القيادة الطلابية وإسهاماته المؤثرة في تطوير العمل المؤسسي والمجتمعي في مجال الهندسة.

جامعة القاهرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة

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