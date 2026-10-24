إندونيسيا تخفض صادرات الغاز الطبيعي إلى سنغافورة لتلبية الطلب المحلي

خفضت إندونيسيا صادراتها من الغاز الطبيعي إلى سنغافورة، اعتبارًا من اليوم السبت؛ لإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي، في ظل خلافات دبلوماسية بين البلدين ودول إقليمية أخرى بشأن تلوث الهواء الناجم عن حرائق الغابات في الأرخبيل الإندونيسي.

وقال رئيس وكالة «إس كيه كيه ميجاس» الحكومية المشرفة على قطاع النفط والغاز، «دجوكو سيسوانتو»، إن بلاده ستخفض إمدادات الغاز إلى سنغافورة بإجمالي 31 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، منها 15 مليونًا من منطقة ناتونا في إقليم جزر رياو الإندونيسي، و16 مليونًا من سومطرة، موضحًا أن الخطوة تستهدف «الحفاظ على موثوقية إمدادات الغاز المحلية اللازمة لتوليد الكهرباء».

وأضاف أن الوكالة ستواصل متابعة التطورات يوميًا، مشيرًا إلى أن سنغافورة هي الدولة الوحيدة المتأثرة بالقرار حتى الآن.

وتعد إندونيسيا أحد المصادر الرئيسية للغاز الطبيعي لسنغافورة، إذ زودتها بنحو 145.3 مليار قدم مكعبة في عام 2024، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فيما يمثل الخفض الحالي نحو 8% من إجمالي تلك الإمدادات. ولم تصدر الحكومة السنغافورية تعليقًا على القرار حتى الآن.

ويأتي خفض الصادرات وسط خلافات بشأن سحب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في جزيرتي بورنيو وسومطرة، والذي أدى إلى تدهور جودة الهواء في مدن بدول مجاورة.

وكان وزير الطاقة الإندونيسي باهليل لاهاليا قد صرح بأنه يدرس تقليص صادرات الغاز لإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي، محذرًا من أن جاكرتا ستتخذ إجراءات بحق الدول التي «لا تحترم» إندونيسيا.

كما انتقد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، يوم الأربعاء، الدول التي «تحب إهانة» بلاده بسبب أزمة الدخان، دون أن يسمي دولًا بعينها.

وتكافح إندونيسيا منذ أشهر للسيطرة على الحرائق التي التهمت أكثر من 1.9 مليون هكتار خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر الماضي، وفقًا لمرصد إزالة الغابات «نوسانتارا أطلس».

وأدت سحب الدخان إلى ارتفاع مستويات تلوث الهواء إلى درجات خطيرة في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتيمور الشرقية، ما دفع رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» إلى الدعوة لعقد اجتماع لبحث الأزمة، فيما تعهدت سنغافورة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات المسؤولة عن الحرائق.