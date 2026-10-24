الخارجية: نحتفظ بحقنا في صون حقوقنا البحرية بالبحر المتوسط وفقا للقانون الدولي

أكد السفير نادر زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المذكرة التي صدق عليها البرلمان الليبي باطلة ونحن نحتفظ بحقنا في صون حقوقنا وفقا للقانون الدولي ".



وقال نادر زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البد"، :" لنا شركاء في البحر المتوسط ولنا معهم علاقات تاريخية وقوية وهناك تنسيق عال المستوى مع اليونان وقبرص ".



وتابع نادر زكي :"القانون الدولي يحكم الأمور في البحر المتوسط وأي اتفاقيات لا تكون مصر طرفا ليها وراضية عنها وتحترم القانون الدولي لا أثر لها وغير قابلة للتطبيق".

وأكمل نادر زكي :" الالتزام بالقانون الدولي يريح الجميع.. والأفضل هو الاحتكام للقانون الدولي وترسيم الحدود البحرية يتم وفقا لقواعد ينص عليها القانون الدولي ".