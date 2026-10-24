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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بآيات من الذكر الحكيم.. افتتاح حفل ختام فعاليات منتدى مصر

افتتاح حفل ختام فعاليات منتدى مصر
افتتاح حفل ختام فعاليات منتدى مصر
إسراء صبري

شهد الرئيس السيسي الحفل الختامي لأعمال منتدى مصر 2026، وافتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، معلنًا اعتبار الدورة الحالية هي النسخة الأولى من المنتدى، على أن يُعقد سنويًا، مع تخصيص ملف مختلف للنقاش كل شهر، بما يتيح استعراض ما تحقق من إنجازات ومتابعة المستهدفات في مختلف القطاعات.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال الحفل الختامي، أهمية تحويل مخرجات الحوار والمقترحات المطروحة إلى قرارات وسياسات وبرامج تنفيذية، مشيرًا إلى أن قيمة الحوار الحقيقي تكمن فيما يسفر عنه من نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.

الرئيس السيسي منتدى مصر منتدى مصر 2026 السيسي

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