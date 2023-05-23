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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ البرنامج التدريبي لتطبيق منظومتي التحول الرقمي والرقابة على الخدمات بسيناء

التدريب على منظومتي
التدريب على منظومتي التحول الرقمي بسيناء

واصلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، تنفيذ البرنامج التدريبي على تطبيق منظومتي التحول الرقمي والرقابة على الخدمات بالقطاع الوقائي بشمال سيناء، بناءً على تكليفات الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء. 

التحول الرقمي

وأكد الدكتور أسامة سالم، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بشمال سيناء،  أن خطة التدريب مستمرة حتى يوم 24 مايو، لتيسير وسهولة وصول خدمات الرعاية الصحية المقدمة بمكاتب الصحة والتطعيمات الروتينية للأطفال، وذلك بالتدريب على تطبيق منظومتي التحول الرقمي والرقابة على الخدمات المقدمة بالقطاع الوقائي، وقد بدأت خطة التدريب منذ يوم 14 مايو الجاري.  

وقال مدير الطب الوقائي في مديرية الصحة بشمال سيناء، إن التدريب يهدف إلى الارتقاء بمهارات جميع مقدمي الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية بما يضمن التأكد من سلامة وصحة البيانات بمكاتب الصحة والتطعيمات الروتينية.

من جانبه، ذكر محمد عبد المطلب، مسؤل التطعيمات مراقب عام الأوبئة بمديرية الصحة، أن أهداف التحول الرقمي هي حل جميع المعوقات التي تواجه المنظومة الصحية، ورفع نسب التغطية لتقليل المرضى والوفيات، وكذا الحفاظ على الأمن الصحي وضمان التبادل الفوري لإخطارات التطعيم بين جميع مكاتب الصحة فور التسجيل، وكذلك اختصار الوصول إلى التقارير الخاصة بالتطعيمات.

فيما أوضح فتحي عثمان، مسؤل التثقيف، أن تدريب المراقبين الصحيين وتمريض التطعيمات على مستوى المحافظة على أعمال ميكنة التطعيمات، بهدف تطوير البرنامج الإلكتروني والتحويل إلى نظام الميكنة من خلال التدريب كبديل للنظام الورقي وفقا لرؤية مصر 2030م.

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