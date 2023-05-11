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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق عيادة أسنان غير مرخصة بشرم الشيخ وتحرير 12 مخالفة برأس سدر

غلق عيادة أسنان بشرم
غلق عيادة أسنان بشرم الشيخ

 

 

قال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، إنه جرى تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، للمرور على المنشآت الصحية الخاصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء،  بتكثيف المرور على أماكن تقديم الخدمة الطبية بكافة مدن المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم الخميس، أن لجنة إدارة العلاج الحر قامت بالمرور على عددًا من المنشآت بمدينة شرم الشيخ، وقررت غلق عيادة أسنان غير مرخصة وغير مستوفية للاشتراطات الصحية ، وقامت بتحرير محضر معاينة لمركز علاج طبيعي بالمدينة.

وأوضح أن اللجنة  قامت أيضًا بتفقد 12 منشأة صحية بمدينة رأس سدر، تنوعت ما بين معامل وعيادات خاصة، وأسفرت هذه الجولة عن تحرير 3 محاضر إثبات حالة للمخالفات، واتخاذ اللازم اتجاه تلك المنشآت للعمل على تلافي جميع السلبيات.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة  إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتورة  رانيا عاطف، مدير الإدارة، وعضوية الدكتورة زينب بهى الدين، والدكتور محمد أحمد الرميلى،  والدكتور محمد إبراهيم وحيد

غلق عيادة أسنان

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غلق عيادة أسنان شرم الشيخ غير مرخصة

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