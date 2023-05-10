الحبس 12 عاما لقاتل ابنة زوجته بطور سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء ، فى جلستها المنعقدة اليوم بمحكمة طور سيناء، بمعاقبة سائق بالحبس المشدد لمدة 12 عاما لقيامه بقتل ابنة زوجته التى لم تتجاوز عامين .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه فى يوم 8 ديسمبر 2022، قام المتهم حسام موافي فهمي عمر 37 عام سائق ومقيم مساكن الايواء بمدينة طور سيناء ، بقتل المجني عليها الطفلة راوية كرم عبد الوهاب جودة من غير سبق إصرار أو ترصد بأن لكمها على وجهها بقبضة يده اليمنى ، وطرحها أرضا بقوة فأحدث بها العديد من الإصابات وادعى أنها سقطت من على ذراعه أثناء فتحه باب الشقة.

البداية عندما تلقي مامور قسم شرطه طور سيناء ، إشارة من مستشفى الطور العام بوصول الطفلة راوية كرم عبد الجواد جوده البالغة من العمر "سنتين" صحبة المدعو حسام موافي فهمي عمر زوج والدتها مصابة بالعديد من الإصابات وتم عمل الإسعافات الطبية وانتعاش ريوى لمدة 30 دقيقة ولكنها توفيت بعد نصف ساعة من دخولها المستشفى.

وبسؤال حسام موافي فهم عمر زوج والدة المتوفاة قرر بأنه كان وزوجته في زيارة جارة لهم تدعى رباب وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بينه وبين زوجته سامية مجدي علي وقامت بمغادره مسكن جارتهم دون اذنه فغضب من تلك التصرف فقام باللحاق بها ومعاتبتها و صفعها بالقلم على وجهها وقامت بإعطائه الطفلة وانصرفت وأثناء عودته بالطفله لمنزله سقطت من على ذراعه أثناء فتح باب المنزل فقام بنقلها للمستشفى وحدثت الوفاه.



والدة الطفلة تتهم زوجها بقتلها

وبسؤال والدتها قررت عكس ذلك وقالت حال انتقالها برفقة زوجها لزيارة جارة لهم فوجئت بأن زوجها أخرج مادة غريبة من جيبه وتعاطيها أمامها فتأكدت تعاطيه للمواد المخدرة واخيرا أنها شاهدته أثناء تعاطيه المواد المخدرة فغادرت المكان فاستوقفها زوجها لاستبيان الأمر فنشبت خلافات بينهما على سلم العمارة فقام بضرب زوجته الى ان الضربة أصابت الطفلة وهربت الزوجة خوفا منه.

تقرير مفتش الصحة

وثبت من تقرير مفتش الصحة بعد توقيع الكشف الطبي على الطفلة وجود كدمة دائريه ملونه 10 سم تقريبا في الجهة اليسرى من العظام الأمامية من الجمجمة و كدمة في العين اليسرى وقدم صغيرة متفرقة في الوجه والأذنين وندبات لكدمات قديمه حول المنطقة التناسلية وجرح قطعي في منطقة فتحة الشرج.

وارجح طبيب المستشفى ان سبب الوفاة صدمة ارضية غير مرتجعة أدت إلى توقف بوظائف المخ نتيجة تصادمها بجسم صلب .

انتقال ضباط المباحث

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة طور سيناء الى المستشفى وضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة لاستكمال التحقيق معه وانتداب النيابه العامه التي انتقلت على الفور لمعاينة الجثة .

النيابة تناظر جثة الطفلة

وثبت من مناظرة النيابة العامه بجثمان المتوفاه بوجود ضمادة طبية ملفوفة حول الوجه وتبين وجود اصابه أعلى الرأس من الجهة اليسرى وإصابة بالعين اليسرى و ازرقاق حول الأنف والعين اليسرى.

تم تحرير محضر برقم 2876 لسنة 2022 جنايات قسم طور سيناء. وتولت النيابه التحقيق.

والد الطفلة يتهم زوج طليقته بقتلها



تم استدعاء والد الطفلة المتوفاة ويدعى كرم عبد الوهاب جودة وبسؤاله أفاد أنه أثناء نومه جاءه اتصال تليفوني من المستشفى يفيد بوفاة ابنته راويه والتي كانت تقيم مع طليقته واتهمه المتهم حسام وفي بأنه المتسبب في وفاة ابنته.

تقرير مصلحة الطب الشرعي

وأفاد تقرير مصلحة الطب الشرعي ان التورم الموجود بيسار الجبهة وبجفني العين اليسرى والنزيف الدماغي الموجود والجرح الموجود بالرأس وبجزء الجبهة اليسرى والجزء الأمامي من الفص الأيسر للمخ يشير شكله الى كونه اصابه راضيه حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم صلب وهي جائزة الحدوث من الضرب المباشر بقبضة اليد.

معامل وزارة الصحة تؤكد تعاطي المتهم للحشيش

وثبت بتقرير المعامل المركزيه لوزاره الصحه والسكان إيجابية العينة المأخوذة من المتهم لتؤكد تعاطي المتهم وقت ارتكاب الجريمة لجوهر الحشيش المخدر.

تحريات المباحث

ودلت تحريات المباحث عن ان المتهم حسام موافي فهم عمر هو المتسبب فى مقتل الطفل راوية كرم عبدالوهاب جودة بسبب قيامه بضرب والدتها بقبضة يده الاوان الضربة جاءت فى الطفلة وظل يعتدى عليها بالضرب فهربت الزوجة خوفا منه فتركت له الطفلة واستقبلت تاكسى فى الذهاب للسكن لكنها لم تصل للبيت خوفا من إيذائه لها

فاتصل بصديق له لإحضار سيارته لاحق زوجته ولكنه فشل فعاد إلى المنزل وقام بإلقاء الطفلة مما الدور الثالث مما أدى إلى إصابته بالعديد من الإصابات .

وأكدت المباحث فى تحرياتها أن يدعيه المتهم أنها سقطت من على ذراعه مخالف تماما للحقيقة .

وفى تحقيقات النيابة افادت الام وتدعى سامية مجدى محمد ماهر أنها وزوجها حسام وافى فهمى عمر كان فى زيارة لجارة لهم تدعى رباب شاهدت زوجي بيشرب مخدرات وعقب ذلك اخذت بنتي ومشيت وهو نزل ورايا على السلم وقالى استنى وانا كنت واقفة فى ورشة والبنت على ذراعى جه يضربنى بقبضة يده جت فى راس بنتى واخد البنت منى وانا جريت خوفا منه واخدت تاكسى وسبت له البنت ومشيت بعيد عنه وبعد كدا رن عليا وقال البنت وقعت من على دراعة وهو يفتح الباب على رأسها وانا روحت بها المستشفى عشان اطمن عليها وانا فى الطريق اتصل بيا قالى البنت ماتت..

معاينة تصويرية للجريمة

وقام فريق من النيابة العامة بعمل معاينة تصويرية للحادث تحت إشراف المستشار عمر شاهين المحامى العام لجنوب سيناء .

حبس المتهم

وتم حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التحديد وصرحت بدفن الجثة .

وتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وقيدت القضية برقم 1058 كلى جنوب سيناء والتى حددت لها جلسة اليوم للنطق بالحكم .

المحامى يدفع بانتفاء قصد القتل العمد



وفى جلسة اليوم قدم محمد فودة المحامى عدة دفوع كان من أهمها انتفاء قصد القتل العمد والمتهم كان تحت تأثير مخدر الحشيش وعدم وعيه وقت ارتكاب الجريمة .

وبعد أن اطمأنت هيئة المحكمة وتأكدت أن المتهم ارتكب الجريمة تحت تأثير المخدر وعدم توافر نية القتل العمد أصدرت المحكمة حكمها بالحبس 7 سنوات فى جريمة القتل و5 سنوات لتعاطى الحشيش .

صدر الحكم برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون رئيس محكمة الجنايات بجنوب سيناء وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر والمستشار شريف أمام احمد والمستشار احمد فاروق الشهبه ومحمود السعدنى وكيل النيابة وأمانة سر محمد عبد الستار ومينا وليم

جنايات جنوب سيناء

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