طه حسين جنوب سيناء.. الطفل محمد عبد الجليل وهبه الله نور القرآن

حفظ كتاب الله كاملا وعمره لم يتجاوز العاشرة رغم إنه ولد كفيفا ولكن والديه كان لديهم الأمل في أن يحفظ القرآن الكريم وهو صغير ..إنه الطفل الموهوب محمد عبد الجليل الغريب الطالب بالصف الثالث الاعدادي بمعهد البنين الازهري بطور سيناء .



أطلق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي الطفل محمد عبد الجليل " طه حسين " جنوب سيناء علي الدكتور طه حسين عميد الادب العربي لتشابه ظروفه مع الدكتور طه حسين .



التقى موقع " صدي البلد " الأخبار مع الطفل الموهوب محمد عبد الجليل الذي حفظ القرآن الكريم وقد وهبه الله حلاوة الصوت في تلاوة القرآن الكريم علاوة علي إتقانه الإنشاد الديني .



يقول الطفل الموهوب محمد عبد الجليل إنه يرجع الفضل لحفظ القرآن الكريم لوالديه اللذين اهتما به لحفظ القرآن الكريم مشيرا إلى إنه يقتدي بالشيخ المقرئ عبد الباسط عبد الصمد وأضاف الطفل محمد عبد الجليل إن سعادته في تلاوة القرآن الكريم و الانشاد الديني وتابع عبد الجليل إنه يعيش حياته كانه بصير بنور القرآن الكريم .



وكان ولد الطفل محمد عبد الجليل ضريرا بدون قرنيه ولم يستطيع الأطباء إيجاد حل طبي لذلك فلم يستسلم والداه وصبح الشيخ محمد عبد الجليل مصدر فخر لكل جنوب سيناء وصوت من السماء في تلاوة القرآن الكريم .

الشيخ محمد عبد الجليل

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