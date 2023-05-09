عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طه حسين جنوب سيناء.. الطفل محمد عبد الجليل وهبه الله نور القرآن

الشيخ محمد عبد الجليل
الشيخ محمد عبد الجليل

حفظ كتاب الله كاملا وعمره لم يتجاوز العاشرة رغم إنه ولد كفيفا ولكن والديه كان لديهم الأمل في أن يحفظ القرآن الكريم وهو صغير ..إنه الطفل الموهوب  محمد عبد الجليل الغريب الطالب بالصف الثالث الاعدادي بمعهد  البنين الازهري بطور سيناء .


أطلق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي الطفل محمد عبد الجليل  " طه حسين " جنوب سيناء  علي الدكتور طه حسين عميد الادب العربي لتشابه ظروفه مع الدكتور طه حسين .
 

التقى موقع " صدي البلد " الأخبار مع الطفل الموهوب محمد عبد الجليل الذي حفظ القرآن الكريم  وقد وهبه الله حلاوة الصوت في تلاوة القرآن الكريم علاوة علي إتقانه الإنشاد الديني .


يقول الطفل الموهوب محمد عبد الجليل إنه يرجع الفضل لحفظ القرآن الكريم لوالديه اللذين اهتما به لحفظ القرآن الكريم  مشيرا إلى إنه يقتدي بالشيخ المقرئ عبد الباسط عبد الصمد وأضاف الطفل محمد عبد الجليل إن سعادته في تلاوة القرآن الكريم و الانشاد الديني  وتابع عبد الجليل  إنه يعيش حياته كانه بصير بنور القرآن الكريم .


وكان ولد الطفل محمد عبد الجليل ضريرا بدون قرنيه ولم يستطيع  الأطباء إيجاد حل طبي لذلك فلم يستسلم والداه وصبح الشيخ محمد عبد الجليل مصدر فخر لكل جنوب سيناء وصوت من السماء في تلاوة القرآن الكريم .

الشيخ محمد عبد الجليل

IMG_٢٠٢٣٠٤١٦_٠٥٢٨٤٧
IMG_٢٠٢٣٠٤١٦_٠٥٢٨٤٧
IMG_٢٠٢٣٠٤١٦_٠٥٢٨٤٢
IMG_٢٠٢٣٠٤١٦_٠٥٢٨٤٢
IMG_٢٠٢٣٠٤١٦_٠٥١٤٣٠
IMG_٢٠٢٣٠٤١٦_٠٥١٤٣٠
الطفل الموهوب محمد عبد الجليل طه حسين القران الكريم كفيف جنوب سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

عرضُهُ على طبيب قلب.. تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

تهديدات وتلفيق تهم.. مفاجآت جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

كيف يعلم الأموات أخبار أقاربهم الأحياء يوميا؟ يعلمون كل شيء عنك بهذه الطريقة

موضوعات متعلقة

بالصور.. ختام فعاليات التدريب العملي في محطة بحوث جنوب سيناء

بعد زيادة أسعار السولار.. رئيس مدينة طور سيناء يتابع المخابز ومحطات الوقود

ترشيحاتنا

تراجع كبير في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

مستشفى النجوم.. جميل المغازي يتلقى العلاج في الرياض.. وأحمد إبراهيم حالته مستقرة

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

شعبة الأجهزة الكهربائية: الأوفر برايس على الثلاجات يتراوح بين 7000 لـ9000 جنيه

السعر الجديد للسيارة سوزوكي ارتيجا "العائلية" في مصر .. صور

كلام نهائي| إعلامي يحسم الجدل بشأن انتقال أيمن أشرف للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء الاحتفال بطلاقه.. برازيلي يتعرض لحادث أليم كاد ينهي حياته

سامسونج ألترا 22 بـ68 جنيها.. احذر هذا المقطع على فيسبوك يسرق أموالك

مقلب طالبة أمريكية يتسبب في نقل 6 من زملائها للمستشفى بتكساس

جفاف الفم..عادات نفعلها دائما تكون اشارة للاصابة بأمراض خطيرة

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ