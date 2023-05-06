مشاهد خلابة يستمتع بها السياح في رحلة صعود جبال سانت كاترين

يستمتع السياح من مختلف الجنسيات بالمناظر الخلابة التي يشاهدونها خلال رحلة الصعود لقمة جبال سانت كاترين والتي تعتبر اعلي قمة جبليه بمصر وخاصة في رحلة صعود جبل " باب الدنيا " ووادي جبال وسانت كاترين وجبل موسي وجبل عباس حيث يبلغ ارتفاع جبال سانت كاترين ٢٦٤٢ متر من سطح البحر.

ويقول الشاب البدوي صالح عوض أن السياح يرغبون في صعود الجبال والتسلق بروح المغامرة للاستمتاع بالمناظر الخلابة ومشاهدة الصخور العملاقة وشلالات المياه والبحيرات علاوة علي الاستمتاع بالهدوء والعيش في الخلاء و معايشة سكان المكان في عادات وتناول الاكلات البدوية البسيطة التي تعد امام السائح بل يشارك في إعدادها .

واضاف رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين ان السياح في رحلة صعود الجبال يستمتعون بالطبيعة الخلابة والمناظر الرائعة للجبال والصخور الضخمة والهواء النقي مشيرا إلي إن السائح يعيش تجربة الانعزال عن العالم والاستمتاع بحياة جديدة يعيشها في الخلاء ببساطة .

وقال كمال كامل الخبير السياحي في سانت كاترين ان هناك مجموعات سياحية من عشاق تسلق الجبال المرتفعة ينظمون رحلات لصعود الجبال لمشاهدة الطبيعة الخلابة والتمتع بالبحيرات و شلالات المياه والاعشاب والنباتات الطبيه والعطرية التي تملأ المكان عبير ورائحة عطرية .

جبال سانت كاترين

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