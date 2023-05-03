شاهد بالصور.. ساحة مسجد الصحابة بشرم الشيخ تجذب السياح

تجذب ساحة مسجد الصحابة بشرم الشيخ السياح من مختلف الجنسيات حيث يقدمون للساحة للتعرف على الثقافة الإسلامية ومن بينهم من يرتدي الزي الإسلامي سواء الاسدال للسيدات. و الجلباب للرجال .



وقد رصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري ساحة مسجد الصحابة التي امتلأت بالسياح في كل مكان ومن مختلف الجنسيات .



وقال محمد سيد صاحب بازار بالسوق القديم إن ساحة مسجد الصحابة أصبحت مزار سياحي و تراثي يقبل عليه السياح ومن بينهم من جاء للتعرف على الإسلام والاستمتاع بشرم الشيخ .



وكانت أعلنت وزارة الأوقاف إن مسجد الصحابة بشرم الشيخ فوز مسجد كأفضل ثاني مسجد لما يتمتع به من مركز إسلامي عالمي مربوط بالمراكز الإسلامية العالمية علاوة على وجود مكتبة اسلامية بكل اللغات و ائمة مسجد يخطبون خطبة الجمعة باللغات الأجنبية .

مسجد الصحابة.

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