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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد بالصور.. ساحة مسجد الصحابة بشرم الشيخ تجذب السياح

مسجد الصحابة
مسجد الصحابة

تجذب ساحة مسجد الصحابة بشرم الشيخ  السياح من مختلف الجنسيات  حيث يقدمون للساحة للتعرف على الثقافة الإسلامية ومن بينهم من يرتدي الزي الإسلامي سواء  الاسدال للسيدات. و  الجلباب للرجال .


وقد رصدت  كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري  ساحة مسجد الصحابة التي امتلأت بالسياح في كل مكان   ومن مختلف الجنسيات .


وقال محمد سيد صاحب بازار بالسوق القديم إن ساحة مسجد الصحابة أصبحت مزار سياحي و تراثي يقبل عليه السياح  ومن بينهم من جاء للتعرف على الإسلام والاستمتاع بشرم الشيخ  .


وكانت أعلنت وزارة الأوقاف  إن مسجد الصحابة بشرم الشيخ  فوز مسجد كأفضل ثاني مسجد لما يتمتع به من  مركز إسلامي عالمي مربوط بالمراكز الإسلامية العالمية علاوة على وجود مكتبة اسلامية بكل  اللغات  و ائمة مسجد  يخطبون خطبة الجمعة باللغات الأجنبية .

مسجد الصحابة.

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IMG_٢٠٢٣٠٤٢٧_١٧٥٦٢٢
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IMG_٢٠٢٣٠٤٢٧_١٧٥٦١٩
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٧_١٧٥٥٢٦
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٧_١٧٥٥٢٦
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٧_١٧٥٠٣٤
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٧_١٧٥٠٣٤
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٧_١٣٢٨٥٧
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٧_١٣٢٨٥٧
ساحة مسجد الصحابة شرم الشيخ السياح

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