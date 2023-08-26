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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتموت الذباب وهتخلي ريحة المنزل حلوة.. طريقة غير متوقعة للقضاء على الحشرات

الذباب
الذباب

يعد الذباب من أكثر الحشرات انتشارا خلال فصل الصيف، ويسبب إزعاجا كبيرا، فضلا عن نقل الأمراض، وفي نفس الوقت، تتسبب المبيدات الحشرية التقليدية المستخدمة في القضاء عليها، في أضرار صحية للأطفال والبالغين الموجودين بالمنزل، فضلا عن الرائحة الكريهة الناتجة عن رشها.
 

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ووفقا لما جاء في موقع nobroker ، نعرض لكم طريقة سحرية تمكنكم من التخلص من الذباب، وفي نفس الوقت تعطر المنزل، وتجعل رائحته جميلة دون أضرار صحية.

فما لا يعرفه كثيرون، أن هناك بعض الزيوت الطبيعية الطاردة، تستخدم للتخلص من الذباب المنزلي بشكل طبيعي، وذلك عبر استخدام بخاخات الزيوت العطرية، للتخلص من الذباب المنزلي.

ويمكنك الاستفادة من الزيوت الطبيعية، مثل زيت السترونيلا، والخزامى، والأوكالبتوس، والنعناع، والنيم، وعشب الليمون.

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حاول خلط الزيوت الطبيعية مع الكحول أو الماء؛ عند الرغبة في التخلص من الذباب، وضع الخليط في زجاجة بخاخ.

ويمكن استخدام هذا المحلول كطارد طبيعي للذباب المنزلي، ليردع تلك المخلوقات المزعجة، ويخلق رائحة جميلة في منزلك.

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هتموت الذباب وهتخلي ريحة المنزل حلوة.. طريقة غير متوقعة للقضاء على الحشرات

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