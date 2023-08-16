احترس منها .. 5 أشياء تسبب الأورام الحميدة في القولون

فى السنوات الأخيرة انتشر سرطان القولون بين الرجال والنساء.

ووفقا لما جاء فى موقع كيلافند كلينك يحدث سرطان القولون نتيجة التغيرات الجينية في خلايا بطانة القولون التي تؤثر على دورة حياة الخلية الطبيعية. يمكن للعديد من العوامل أن تزيد من خطر أو معدل هذه التغييرات.

ترتبط العوامل بنظامك الغذائي ، ونمط حياتك ، والعمر الأكبر ، والجنس ، والوراثة أو المشكلات الوراثية و تشمل العوامل المهمة في نمط الحياة التي تؤهل للإصابة بأورام القولون والمستقيم والسرطان (مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالات) :

التدخين .

الإفراط في تناول الكحول

عدم ممارسة الرياضة.

زيادة الوزن.

تناول الأطعمة المصنعة والإكثار من تناول اللحوم الحمراء وبدلاً من تناول الطعام النباتي في الغالب.