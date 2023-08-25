علامات تكشف ورم الأذن.. لن تتوقعها

يعد ورم الأذن من المشكلات الصحية التي لا يوجد الوعي الكافي بها رغم خطورتها ومضاعفتها الكبيرة على صحة الإنسان.

أعراض ورم الأذن



ومن المهم معرفة أعراض ورم الأذن بشكل مبكر للتمكن من علاجها قبل حدوث مضاعفات خطيرة فقط ليصل الأمر في بعض الأحيان الى الصمم بل وقد ينتشر المرض إلى أجزاء أخرى من الجسم إذا كان من النوع السرطاني.





تختلف أعراض ورم الأذن حسب نوع الورم ، فيوجد ورم حميد وآخر خبيث ، كما تختلف الأعراض حسب المكان الذي حدث فيه ورم الأذن وقد تشعر بوجود نتوء في الجزء الخارجي من الأذن.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك تشمل علامات ورم الأذن ما يلي:

الدوخة أو مشاكل التوازن .

نزيف أو إفرازات من الأذن .

ألم الأذن.

الصداع .

صداع



فقدان السمع .

عدم شفاء الجرح أو القرحة.

تغير لون الجلد، ظهور شامات جديدة أو تغيرات في الشامة.

تورم العقد الليمفاوية .

طنين الأذن (رنين في الأذن).

ضعف عضلات الوجه.