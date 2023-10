إزاي تفوقي بسرعة الصبح.. فيتامينات مهمة للأمهات في المدارس

10/3/2023 1:12:28 AM

الثلاثاء 03/أكتوبر/2023 - 01:12 ص 10/3/2023 1:12:28 AM

تجد الكثير من الأمهات صعوبة في الاستيقاظ مبكرا وتجهيز الأطفال في الصباح الباكر للذهاب للمدرسة كل يوم.

ووفقا لما جاء في موقع نقدم لكم أهم الفيتامينات التى تساعد الأمهات على استعادة النشاط والإفاقة السريعة عند الاستيقاظ مبكرا.



لقد وجد أن فيتامين C مفيد بشكل عام للوظيفة الإدراكية ولتحسين الانتباه بشكل خاص وفي الدراسات كان البالغون الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين C والذين تناولوا فيتامين C أكثر تحفيزًا للعمل وكان لديهم تركيز وأداء أفضل.

وتناول فيتامين سي بعد تناول أى طعام خفيف يساعد على سرعة الإفاقة عند الاستيقاظ مبكرا.

فيتامين د

يظهر البحث بعض الأدلة على أن فيتامين د قد يساعد في تحسين الانتباه، ولكن ليس الإدراك العام، لدى كبار السن المصابين بالاختلال المعرفي المعتدل وولكن لا يظهر أن فيتامين د يقلل من عدم الانتباه لدى الأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD).

و وجد أن انخفاض مستويات فيتامين د ارتبط بانخفاض الأداء المعرفي والتدهور المعرفي في الدراسات القائمة على الملاحظة.

فيتامينات ب

تشمل عائلة فيتامينات ب حمض الفوليك (فيتامين ب9)، وفيتامين ب12، وفيتامين ب6، وفيتامين ب3 (النياسين)، وبناءً على الأبحاث الحالية، قد تكون هذه أفضل الفيتامينات للتركيز وسرعة الإفاقة عند الاستيقاظ مبكرا

هناك عدد لا بأس به من الدراسات البحثية حول استخدام فيتامينات ب لتحسين الإدراك العام، والأدلة تميل أكثر لصالح فيتامينات ب المفيدة، خاصة في الأشخاص الذين لا يعانون من ضعف إدراكي أو الحد الأدنى من الضعف الإدراكي.

تدعم فيتامينات ب عمومًا وظيفة الدماغ الصحية، لكن لم تظهر أي دراسات أن فيتامينات ب يمكنها عكس أي حالة طبية، مثل مرض الزهايمر أو أنواع الخرف الأخرى.