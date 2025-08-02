قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرارات جديدة .. موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل
هل كتابة أسماء الله والأذكار على الكفن حرام شرعا؟ دار الإفتاء تجيب
وزير الري: مشروع قناطر ديروط الجديدة يخدم 1.6 مليون فدان
أسعار جيتور T2 موديل 2025 في السوق السعودي
عوائد يومية.. طرح شهادات ادخار جديدة في البنوك
ليلة سقوط بلوجرز التيك توك | تفاصيل مثير واتهامات خطيـ.رة
أحمد موسى: مشروع قناطر ديروط الجديدة ينتهي بشكل كامل في أبريل 2026
باستثمارات 9 مليارات جنيه.. مدبولي يشهد افتتاح أحد الفنادق الشهيرة
الوطنية للانتخابات: تجاوزنا المعوقات الفنية .. وآخر مقر يغلق صباحا
أحمد موسى: قناطر ديروط الجديدة مشروع قومي.. والقناطر القديمة ستكون مزارا سياحيا
البنك الأهلى يفوز على مودرن سبورت بثنائية إستعدادا لإنطلاق الموسم الجديد
المرأة المصرية في طليعة الحاضرين.. إقبال نسائي لافت ببيروت على انتخابات الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توقعات للطب 93.6%.. حاسبات وبيطري أماكن شاغرة في المرحلة الثانية بـ تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2025 الناجحين في الدور الأول، ولم يحالفهم الحظ وأن يكونوا في تنسيق المرحلة الأولى، عن الاماكن الشاغرة في المرحلة الثانية.

 

وعند المقارنة الحد الادني للعام الحالي بالعام الماضي نجد ارتفاع طفيف في الحد الادني للشعبتين الادبية والعلمية، لذلك سنري ارتفاع الحد الادني للكليات عن العام الماضي .
 


مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2025

وفي هذا التقرير سوف نعرض لطلاب الثانوية العامة 2025 توقعات نتيجة تنسيق الجامعات 2025 لكلية الطب والهندسة والحاسبات وهي الكليات الاكثر بحثا خلال الفترة الماضية.
 
التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2025 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2025 حسب توقعات الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة.
 

تنسيق المرحلة الأولي في تنسيق الجامعات للعام الماضي 2024
كلية الطب البشري 93.17%
كلية طب الأسنان 92.68%
كلية الصيدلة 91.7%
كلية العلاج الطبيعي 92.19
كلية الهندسة 88.65%
كلية الحاسبات والمعلومات 83.41% رياضة
كلية التمريض 84.41%
كلية الألسن 84.41%
كلية الآثار 78%
كلية الإعلام 83.17%
كلية السياسة والاقتصاد 85.12%
كلية الآداب 60.85%
كلية التجارة 68.7%
 

توقع ايضا الدكتور مجدي حمزة بوجود أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم في كلية الطب البيطري والتمريض والعلوم مستشهدا بالعام الماضى التي توفر بها عدد كبير من كليات القمة ومنها الطب البيطري  والحاسبات والذكاء الاصطناعي وسياسة واقتصاد.

الاماكن الشاغرة الثانوية العامة نتيجة تنسيق الجامعات 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تصرف أول أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئات

المقاول الهارب محمد علي

خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر

أم سجدة

نشر مقاطع مخلة.. ترحيل "أم سجدة" إلي قسم المقطم بعد قرار النيابة

تنسيق

تنسيق المرحلة الأولى 2025.. درجات النظام الحديث أمام القديم

علا شوشة وأم مكة

علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة

موعد بدء الدراسة في المدارس

موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم

سوزى الاردنية

القبض على البلوجر سوزى الأردنية داخل شقتها بالقاهرة الجديدة

أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسن

رحمة حسن تكشف معاناتها من الصلع.. تعرف على أسباب حدوثه؟

ترشيحاتنا

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 3-8-2025

رشا عبد العال

الضرائب تعلن تنظيم 15 ندوة توعية جديدة للممولين في أسبوع.. ما القصة

وزير الاسكان

وزارة الإسكان تطلق تقرير متابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة

بالصور

المغربي أشرف حكيمي مهدد بالسجن 20 عاما .. اعرف السبب

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي

ابدأ صباحك بمشروبات الديتوكس .. 6 وصفات طبيعية تنظف الجسم وتثبت سكر الدم

مشروبات على الريق تساعد في طرد السموم وموازنة سكر الدم
مشروبات على الريق تساعد في طرد السموم وموازنة سكر الدم
مشروبات على الريق تساعد في طرد السموم وموازنة سكر الدم

احذر شرب القهوة مع هذه الفيتامينات.. أضرار تهدد جسمك

فيتامينات لا يجب تناولها مع القهوة
فيتامينات لا يجب تناولها مع القهوة
فيتامينات لا يجب تناولها مع القهوة

شركة سيارات فورد تخسر ملياري دولار بسبب ترامب

فورد
فورد
فورد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

قرارات جديدة .. موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل

ايمان عبد اللطيف

عوائد يومية.. طرح شهادات ادخار جديدة في البنوك

ايمان عبد اللطيف

ليلة سقوط بلوجرز التيك توك | تفاصيل مثير واتهامات خطيـ.رة

رحلة أم مكة

رحلة أم مكة 500 جنيه فسيخ خلوها مليونيرة .. شاهد كيف غيرتها الشهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

المزيد